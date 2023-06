Familienkarte neu bringt gratis Eintritte für Kinder in Klosterneuburg

Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager und Familienstadträtin Maria T. Eder freuen sich, eine Neuerung für alle Familien in der Stadt anzukündigen. Die Familienkarte NEU wird bald eingeführt und zahlreiche Vorteile und Erleichterungen mit sich bringen.

Maria T. Eder, Familienstadträtin, erklärt begeistert: „Mit der Familienkarte NEU wollen wir das Leben unserer Klosterneuburger Familien bereichern und ihnen unvergessliche Momente in unseren Freizeiteinrichtungen ermöglichen. Die Karte bietet kostenlosen Eintritt für Kinder in Begleitung einer zahlenden Aufsichtsperson ins Strandbad, in den Happyland-Badebereich, zum Eislaufplatz und ins Stadtmuseum."

Digital vereinfacht

Doch das ist nicht alles, was die Familienkarte NEU zu bieten hat. Sie wird nun einmalig für die gesamte Gültigkeitsdauer ausgestellt, was die jährliche Verlängerung der Karten überflüssig macht. Das spart Zeit und Verwaltungsarbeit für die Familien und die Stadtgemeinde.

Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager betont: "Wir möchten den Antragsprozess so einfach wie möglich gestalten und den Bedürfnissen unserer Bürger gerecht werden. Daher bieten wir nicht nur die herkömmliche persönliche Beantragung an, sondern ermöglichen auch eine digitale Einreichung bei der Stadtgemeinde. Wir möchten sicherstellen, dass jeder die Familienkarte NEU auf bequeme Weise erhalten kann."

Die Familienkarte NEU ist für Kinder ab dem 3. Geburtstag bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres gültig. Kinder mit besonderen Bedürfnissen, die den Behindertenpass des Sozialministeriums vorlegen, können die Vorteile der Karte sogar bis zum 18. Lebensjahr nutzen.

Im zuständigen Bildungs- und Familienausschuss wurde die Familienkarte NEU vorbesprochen und soll in der kommenden Gemeinderatsitzung Ende Juni beschlossen werden.