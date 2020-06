Die Stadt zeigt Flagge: Das Rathaus Klosterneuburg stellt sich in den Dienst von Toleranz und hisst in diesem Jahr erstmals die Regenbogenfahne, das Symbol von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender, intersexuellen und queeren Personen. Der Juni gilt weltweit als „Pride Month“ dieser Gemeinschaft, einen Monat lang wehen die bunten Farben für mehr Aufmerksamkeit.

Die jüngsten Vorfälle in den USA rund um George Floyd haben gezeigt, dass Gleichberechtigung und die Würde des Menschen täglich auf dem Prüfstand stehen. Auch wenn die Situation in Österreich nicht mit jener in den USA zu vergleichen ist, so möchte man in Klosterneuburg im „Pride Month“ Juni auf rassistische Übertretungen, Stigmatisierung und Ausgrenzung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe oder sexuellen Orientierung aufmerksam machen. „Wie man aussieht, wen man liebt oder wie man sein Leben lebt, darf kein Grund zur Diskriminierung sein“, ist sich die Klosterneuburger Stadtregierung einig.

Ein offener, toleranter Ort für alle Menschen

Stadtrat Clemens Ableidinger (NEOS) unterstreicht die Wichtigkeit dieses Themas: „Gerade für junge Menschen ist das ein wichtiges Zeichen. Wir wollen der LGBTIQ+ Community zeigen, dass wir für sie da sind, und unsere Stadtgemeinde ein offener, toleranter Ort für Menschen mit allen sexuellen Orientierungen, Geschlechtern, Hautfarben und Herkünften ist!“

„Wir sind eine internationale, bunte und vielfältige Stadt. Die Regenbogenflagge ist für uns ein Zeichen für den Zusammenhalt der Gesellschaft und für die Würde des Menschen“, so Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (ÖVP). Ab heuer wird die Regenbogenflagge jährlich in Klosterneuburg gehisst.