Süßigkeiten, Minions und Co. in Weidling

Autofahrer hatten es am letzten Samstag nicht leicht. Ab 14 Uhr versammelten sich nämlich Hunderte bei der Feuerwehr Weidling, um gemeinsam Fasching zu feiern. Von einfachen Masken über selbst gebastelte Anzüge bis hin zu geschmückten Wägen war alles dabei.

Gegen drei Uhr am Nachmittag setzte sich die Gruppe langsam Richtung Kirchengarten in Bewegung. Süßigkeiten wurden in die Menge geworfen, erfrischende Getränke von den Wägen aus verteilt und den zuschauenden Anwohnern freundlich gewunken. Musikalisch begleitet wurden sie dabei von der Stadtkapelle Klosterneuburg, die sich bei ihren Kostümen ebenfalls die größte Mühe gegeben hatte. Es folgte die Verleihung der Preise für die besten Verkleidungen. Angefangen mit allerlei Kleinigkeiten für die jüngeren Teilnehmer. Die Hauptpreise gingen an die Gruppen „Raupe Immerdurstig“, die „bockigen Schafe“ und die „Minions“.

Obwohl die 200 Faschingskrapfen bereits wenige Minuten nach der Ankunft im Kirchengarten aufgebraucht waren und nicht jeder einen Preis mit nach Hause nehmen konnte, war die Stimmung ausgelassen und Teilnehmer wie Zuschauer konnten sich auf Essen, Trinken und einen entspannten Tagesausklang beim Heurigen freuen.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.