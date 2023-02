Mitarbeiter in Faschingslaune – auch in Klosterneuburgs Betrieben

Spaß in der Arbeit – wo kommen wir denn da hin? Doch bei aller Seriosität beweisen viele Arbeitgeber Humor, nicht nur aber auch am Faschingsdienstag.

Bei der Raiffeisenbank Klosterneuburg zum Beispiel. Wie jedes Jahr wird die Bank beziehungsweise werden ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Motto am Faschingsdienstag haben – welches, das wird noch nicht verraten. „Auf die Kundinnen und Kunden warten wie immer kleine süße Köstlichkeiten und ein Glaserl zum Anstoßen“, verrät Michael Reichenauer-Kofler.

Schon vorher feiern andere Betriebe den Fasching: Kaufmann’s Genuss und Geschenke am Rathausplatz feiert am Donnerstag, 16. Februar, ab 15 Uhr Faschings After-Work. Und wer in Verkleidung kommt, für den gibt es beim Wagerl ins Glück in der Hofkirchnergasse am Faschingssamstag ab 16 Uhr ein Glas Frizzante oder ein kleines Geschenk.

Offiziell gibt es im Rathaus und seinen Außenstellen keine Faschingsaktivitäten. Es kann jedoch mitunter vorkommen, dass einem an diesem Tag vielleicht etwas anders gekleidete Mitarbeiter, auffällige Hüte oder Figuren begegnen, die man nur an diesem Vormittag antrifft.

Obacht: Parteienverkehr ist am Faschingsdienstag, 21. Februar, im Rathaus nur von 8 bis 12 Uhr möglich. Der Recyclinghof hat wie gewohnt von 7 bis 12 Uhr und 13 bis 15.30 Uhr geöffnet.

