Suppe für den guten Zweck am Stadtplatz Klosterneuburg

„Alle Suppen sind weg und wir hoffen, dass sie gemundet haben“ – das konnten die Damen, Herren und Jugendlichen der Pfarre St. Martin und der Stiftspfarre am Samstag zu Mittag am Stadtplatz feststellen. Der Spendenerlös betrug 506,12 Euro. „Vergelt’s Gott“, so danken Maria Neuwirth-Riedl und Pfarrer Reinhard Schandl den vielen Helferinnen und Helfern der Pfarre St. Martin und der Klosterneuburger Stiftspfarre, die diese Aktion tatkräftig und lukullisch unterstützt haben.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.