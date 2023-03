Orgelkonzert im Stift Klosterneuburg

Am Sonntag, 19. März, um 15 Uhr musizieren die Barockgeigerin Agnes Stradner und Stiftsorganist Johannes Zeinler beim „Orgelkonzert in der Fastenzeit“ vorwiegend Werke aus dem österreichischen bzw. süddeutschen Kulturraum. Dabei widmet sich der erste Teil des Konzerts der Passion und der zweite Teil dem Frühling bzw. dem Erwachen der Natur. Es erklingt unter anderem die fulminante „Sonata Representativa“ von Heinrich Ignaz Franz Biber, in der sehr explizit Tiergeräusche dargestellt werden. Um 14 Uhr findet eine Orgelführung statt. Tickets für das 60-minütige Konzert online unter www.stift-klosterneuburg.at/event/orgelkonzert.

