Reifer Jahrgang an der HBLA Klosterneuburg: Rohstoff Wissen

Der Jahrgang 2023 ist reif: 29 junge Erwachsene konnten ihre Schulzeit an der Wein- und Obstbauschule erfolgreich abschließen – nach fünf Jahren Wachsen, Gedeihen und Weiterentwickeln. Sie ziehen nun weiter – gewappnet mit dem Wissen, das dem Schulmotto folgend, Früchte trägt.

„Österreich ist nicht reich an Rohstoffen“, hebt Direktor Reinhard Eder bei der Maturafeier hervor. In der HBLA und BA wird aber eine wichtige Ressource vermittelt: Bildung. „Ihr seid gut genährt mit Wissen und Kompetenz. Ich habe ein gutes Gefühl, dass wir wieder einen guten Jahrgang freigeben“, lobt der Schulleiter die frischgebackenen Absolventinnen und Absolventen.

Kleiner Wermutstropfen: Nicht alle der 35 Kandidatinnen und Kandidaten haben auf Anhieb bestanden – ihnen wünscht Eder für Herbst viel Erfolg. Er ist überzeugt: „Für einen Direktor ist es nicht das erfreulichste Ergebnis, natürlich ist es ein Dämpfer, wenn sechs Burschen nicht bestehen. Aber ihr habt bald die Möglichkeit, das auszubessern. Und später wird sich niemand mehr daran erinnern, ob Haupt- oder Nebentermin.“

Schon jetzt erfolgreich waren 29 Prüflinge – drei haben mit Auszeichnung und sechs mit gutem Erfolg bestanden. „Wir dürfen euch jetzt der Praxis übergeben“, verabschiedet Eder seine Schützlinge. Viele kehren in die elterlichen Betriebe zurück, andere gehen an die Uni, in die Wirtschaft oder ins Ausland – „es schließt sich eine Tür, aber es öffnen sich viele!“, so der Direktor.

Outdoor-Heurigen und virtuelle Reise

Der Jahrgang 2023 wird dem Direktor besonders in Erinnerung bleiben – nicht zuletzt aufgrund der Pandemie. „Ihr wart der Jahrgang, der vielleicht am meisten von Corona betroffen war“, meint Eder, der aber auch an die schönen Momente zurückdenken will: den Outdoor-Unterricht am Heurigenbankerl oder Distance Learning mit einer virtuellen Reise durch Österreich: „In Klosterneuburg war es nebelig und ihr habt mir gezeigt, wie es bei euch draußen ausschaut: Sonne, Schnee und blauer Himmel!“

Zurück in Klosterneuburg stand für die Schülerinnen und Schüler – 30 Prozent Mädchen – viel Praxis an. Und das steht auch bei der Diplomarbeit im Fokus. Ähnlich der vorwissenschaftlichen Arbeit in der AHS ist die Diplomarbeit auch an der HBLA Teil der teilweise standardisierten Reifeprüfung – die besten Arbeiten wurden im Rahmen der Maturafeier ausgezeichnet.