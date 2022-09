Weidlinger Zukunftsprojekt auf Zielgerade

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die Feldergasse 4, früher der Sitz der Feuerwehr, hat eine neue Bestimmung: Das Generationenhaus bietet künftig Platz für alle – inklusive Kinderkrippe und Seniorenwohnungen.

Das Grundstück – zentral gelegen, aber dennoch abseits der Hauptverkehrsachse – gehört zu den für die Ortsentwicklung interessantesten Flecken Weidlings. Eine einfache lukrative Veräußerung des Grundstückes nach der Übersiedlung der FF kam für Vizebürgermeister Roland Honeder (ÖVP) nicht in Frage.

„Mein Ziel war es einen großen Mehrwehrt für die Weidlinger zu schaffen und dennoch eine wirtschaftlich sinnvolle Lösung für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, deren Vermögen ich verwalte zu schaffen.“ Dieser Spagat gelang nach langjährigen Vertragsverhandlungen mit der Heimat Österreich gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft m.b.H. – der Baurechtsvertrag sichert jährliche Einnahmen für die Stadtgemeinde Klosterneuburg und stellt damit eine sinnvolle Querfinanzierung für das neue Feuerwehrhaus in der Brandmayerstraße dar.

Begleitetes Wohnen für das hohe Alter

Das neue Projekt ist zukunftsweisend: 18 von 23 Wohneinheiten sind für „Begleitetes Wohnen“ vorgesehen. So können Bewohnerinnen und Bewohner auch noch im hohen Alter in den eigenen vier Wänden bleiben und dennoch die notwendige Unterstützung bekommen, sowohl im Alltag, als auch im Notfall. Die übrigen Genossenschaftswohnungen sollen jungen Weidlingern ermöglichen in ihrem Heimatort eine leistbare Wohnung zu finden

. Im Erdgeschossbereich findet ein Geschäftslokal Platz und dient so der Belebung von Weidling und entspricht dem Konzept „Stadt der kurzen Wege“ aus dem STEK 2030+. Ortsvorsteher Martin Trat (ÖVP) freut sich besonders über die bunte Durchmischung in seinem Ort: „Wir bekommen durch ein neues Geschäftslokal ein weiteres Angebot an Dienstleistungen nach Weidling, Jungfamilien finden Platz und die ältere Generation hat die Möglichkeit, in ihrem geliebten Ort zu bleiben. Insgesamt ist hier ein sehr gelungenes Paket für die Weidlinger zustande gekommen.“

Das Highlight ist die von der Stadt angekaufte Kinderkrippe für insgesamt 30 Kinder in zwei Kleinkindgruppen. Damit wurde ein wichtiges Ziel von Familienstadträtin Maria Theresia Eder (ÖVP) umgesetzt: „Mit dieser Kinderkrippe können wir das Angebot signifikant steigern und haben vorrausschauend für die Zukunft gearbeitet. Wie zukunftweisend hier gearbeitet wurde, sieht man auch daran, dass laut Kinderbetreuungspaket des Landes NÖ ab Herbst 2023 der Besuch der Krabbelstube für Kinder am Vormittag gratis sein wird.“

Entsprechend den Förderkriterien des Landes sollen die beiden Kleinkindgruppen 47 Wochen im Jahr mit mindestens 45 Stunden pro Woche geöffnet sein. Ergänzend zur Kinderbetreuungsförderung NÖ wird im Bedarfsfall ein soziales Unterstützungsmodell für berufstätige Eltern erarbeitet.

Das Generationenhaus soll 2023 fertiggestellt werden. Im Jahr 2085, wenn der Baurechtsvertrag ausläuft, unentgeltlich in den Besitz der Gemeinde übergehen. Diese hat dann die Möglichkeit, die Wohnungen als Gemeindewohnungen direkt zu vergeben. Die ÖVP lobt: „Mit diesem Modell wurde schon für die Generation unserer Enkel vorgesorgt.“

