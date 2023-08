Soroptimistinnen laden zum Open Air Kino in Klosterneuburg

Klosterneuburgs Soroptimistinnen laden anlässlich des Mythos Film Festival Klosterneuburg zu einem Filmabend unter Bäumen: Gezeigt wird der bei der Diagonale 2023 ausgezeichnete Film FEMINISM – WTF (steht für What the Fuck) der Österreichischen Regisseurin Katharina Mückstein. Das Werk behandelt die Anliegen und Forderungen von Feminist:innen, verschiedene Formen von Feminismus sowie den Einsatz gegen Unterdrückung und Vorurteile in Form von vielen Gesprächen mit Protagonist:innen und Unterstützer:innen. Ganz klar ist dabei die Botschaft: Feminismus richtet sich nicht gegen jemanden, sondern für Gleichstellung.