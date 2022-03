Stift Klosterneuburg wird zum Seminarzentrum

Werbung

Vor der Pandemie entfiel jede dritte Übernachtung in Niederösterreich auf den sogenannten Wirtschaftstourismus und stand somit oft in Zusammenhang mit Veranstaltungen, Kongressen und Tagungen. Auch das Stift Klosterneuburg möchte sich noch stärker als Event-Location positionieren und ist deshalb dem Convention Bureau Niederösterreichs beigetreten, der Anlaufstelle für Veranstaltungen im „Weiten Land“.

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, betont: „Wir freuen uns sehr, dass wir das Stift Klosterneuburg als einen unserer drei neuen Top-Partner im Convention Bureau Niederösterreich begrüßen dürfen.“ Prachtvolle historische Räumlichkeiten und das älteste Weingut Österreichs verleihen Kongressen und Seminaren ein spannendes Ambiente. Ab dem kommenden Jahr wird das Stift auch ein eigenes Seminarzentrum anbieten.

„Positive Impulse für die Region“

Kulturleiter Matthias Hofmeister-Kiss erklärt: „Das neue Seminarzentrum im Stift Klosterneuburg erweitert unser bereits bestehendes kulturelles und kulinarisches Angebot um eine attraktive Möglichkeit, das Stift Klosterneuburg zu erleben. Wir erhoffen uns, durch die Investitionen in unsere touristische Infrastruktur auch positive Impulse für die Region zu setzen.“

Tourismuslandesrat Jochen Danninger ergänzt: „Die Umbauarbeiten sind derzeit in vollem Gange.“ Das Stift Klosterneuburg, so der Tourismuslandesrat, „ist hier ein ganz wichtiger Partner für uns.“ Und: „Wir wollen heuer so viele Veranstaltungen wie möglich nach Niederösterreich holen. Nach zwei Jahren Videokonferenzen im Home Office ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wieder Firmenevents, Seminare, Kongresse, Familienfeiern und Hochzeiten zu organisieren und zu besuchen.“

Daher legt das Land via Niederösterreich Werbung heuer eine neue Event-Förderung auf. Veranstaltungen mit Wissenstransfer, Kongresse, Tagungen und Produktpräsentationen in Niederösterreich, die zumindest 50 Teilnehmer umfassen und 80 Nächtigungen auslösen, werden mit 1.500 bis 3.000 Euro unterstützt. In Summe stehen 150.000 Euro zur Verfügung.

