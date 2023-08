Pfarrkirtag in Maria Gugging war ein voller Erfolg

Vollbild

FB

Mit dabei: Pfarrgemeinderat Theo Weiss, Bezirkshauptmann Andreas Riemer, Ortsvorsteherin Gabi Pöll, Thomas Pöll und Pfarrer P. Stanislaw Korzeniowski (v.l). Für den musikalischen Rahmen beim Frühschoppen am Sonntag sorgen die "Grasser Buam." Auch zu Besuch am Pfarrkirtag: Ökonomierat und Gemeinderat a. D. Julius Niedl, Alois Schlögl und Peter. Torte, Kuchen oder Schnitte? Am Maria Gugginger Pfarrkirtag ist für alle etwas dabei! Sabine Schuster gibt fleißig die Mehlspeisen aus. Auch zu Besuch am Kirtag: Maria Guggings FF-Kommandant Dietmar Schuster zusammen mit Sohn Martin. Ein ganz besonderes Highlight: das Essen. Nicole, Anna und Kevin genießen das beliebte Schnitzerl mit Pommes. Familie Sobottka bei Kaffe und Kuchen.

1 /8