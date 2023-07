Ein Oscar zum Schulschluss im Privatgymnasium Klosterneuburg

Vier Schuljahre lang, so lange gibt es das Privatgymnasium Klosterneuburg. Das heißt, die ersten Schülerinnen und Schüler haben die Unterstufe absolviert und werden nach diesen Ferien nicht mehr in ihr gewohntes Schulhaus zurückkehren. Vier Jahre lang leitet damit Direktor Johannes Poyntner die Geschicke dieser neuen Schule, die im Herbst noch ein Stück wachsen und damit auch eine Oberstufe beherbergen wird.

In all diesen Jahren stand ihm eine Frau zur Seite: Die Rede ist von Lisa Heigl-Rajchl, die von Anfang an Obfrau des Elternvereins am Privatgymnasium war. In diesen vier Jahren war der Elternverein quasi überall. Organisierte Heurigenveranstaltungen und gesunde Jausen, besorgte Hochbeete im Frühjahr und Weihnachtsbäume im Winter. Sorgte für die Beteiligung am „LaufWunder“ der Caritas zugunsten der Ukraine-Hilfe und für die Finanzierung englischer Bücher für die Schulbibliothek. Müde von der Rallye? Nicht Lisa Heigl-Rajchl. Und für dieses unermüdliche Engagement bekam sie zum Schulabschluss nun den „Oscar“ mit nach Hause.

Ein „Oscar“ für Elternvereinsobfrau Lisa Heigl-Rajchl. Foto: privat