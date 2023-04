Fahndungserfolg nach Einschleichdiebstählen im Bezirk Tulln

Vorerst unbekannte Täter verübten am 15. März 2023, gegen 4 Uhr, einen Einschleichdiebstahl in eine Garage in St. Andrä-Wördern. Dabei entwendeten sie ein E-Bike und eine Schneefräse. Es wurde noch weiteres Diebesgut zum Abtransport bereitgelegt, aber die Täter wurden vom Hausbewohner bei der Tatausführung gestört, der die Polizei verständigte. Sofort nach der Anzeigenerstattung wurde eine Fahndung nach den beiden geflüchteten Tätern eingeleitet.

Die Fahndung unter Einsatz von Polizeidiensthunden und die Bestreifung unter Mithilfe der Flugpolizei verliefen vorerst negativ.

Polizeistreife fasst einen der Täter

Gegen 5.15 Uhr gelang es einer Streife der Polizeiinspektion Klosterneuburg, eine tatverdächtige Person, die zu Fuß in St. Andrä-Wördern unterwegs war, vorläufig festzunehmen. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 27-jährigen slowakischen Staatsbürger.

Er trug schwarze Lederhandschuhe, einen schwarzen Schlauchschal, eine kleine Taschenlampe sowie ein Säckchen mit einem weißen Pulver (Methamphetamin) bei sich.

Gegen 8 Uhr wollten Polizisten einen verdächtigen Transporter mit slowakischem Kennzeichen anhalten – beim Fluchtversuch verunfallte er in einem Weingarten in Kritzendorf, doch dem Fahrzeuglenker gelang es, unerkannt seine Flucht fortzusetzen.

Weiterer Diebstahl gemeldet, Verkehrsunfall und Sachbeschädigung

Während der Fahndung langten weitere Anzeigen bei der Polizei im Bereich des Bezirkspolizeikommandos Tulln ein.

Zwei Motorräder wurden bei einem Einschleichdiebstahl in St. Andrä-Wördern aus einem Holzverbau gestohlen. Dieser Tatort befindet sich im unmittelbaren Nahbereich der Tatörtlichkeit des zweiten Einschleichdiebstahls.

Weiters langte eine Anzeige über einen Verkehrsunfall mit Sachschaden in Kritzendorf, Bezirk Tulln, ein. Der Anzeiger – zweitbeteiligter Kfz-Lenker – gab an, dass er von einem Transporter gestreift wurde, als ihn dieser überholte. Der Lenker des Transporters hielt nicht an und setzte die Fahrt mit hoher Geschwindigkeit fort.

Eine weitere Anzeige über die Beschädigung eines Zauns in St. Andrä-Wördern dürfte ebenfalls dieser Tätergruppierung zuzuordnen sein. Die Sachbeschädigung ist den Erhebungen zufolge, durch das Überklettern des Zauns im Zuge der Fluchtbewegung der Täter entstanden.

Fahrzeug und Diebesgut sichergestellt

Die einschreitenden Polizistinnen und Polizisten stellten das im Weingarten verunfallte Fluchtfahrzeug sicher. In dem Transporter konnten unter anderem die beiden gestohlenen Motorräder sowie auch das E-Bike und die Schneefräse aufgefunden werden.

Das Diebesgut im Gesamtwert von mehr als 15.000 Euro konnte bereits wieder an die Geschädigten ausgefolgt werden.

Der 27-jährige Festgenommene verweigerte bei seiner Einvernahme die Aussage.

Zweiter Täter ausgeforscht, beide festgenommen

Infolge der Spurensicherung und weiteren Erhebungen durch die Kriminaldienstgruppe der Polizeiinspektion Klosterneuburg, in Zusammenarbeit mit Bediensteten der Polizeiinspektion St. Andrä-Wördern, konnte die Identität des zweiten, noch flüchtigen Täters geklärt und dieser ausgeforscht werden. Es handelt sich um einen 47-jährigen slowakischen Staatsbürger.

Der 47-Jährige begab sich nach dessen Ausforschung freiwillig zur Polizeiinspektion Klosterneuburg, wo er in den Abendstunden des 16. März 2023 vorläufig festgenommen wurde. Er zeigte sich zum Sachverhalt nicht geständig.

Die beiden Beschuldigten wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten in die dortige Justizanstalt eingeliefert.

Mit diesem Transporter dürfte das Diebesgut weggeschafft worden sein. Foto: LPD NÖ

