Feuerwehrfest in Weidling: Hopfen, Wein und Wasser marsch!

Am ersten Juniwochenende sorgt ein Großaufgebot der Feuerwehr Weidling für gute Stimmung bei Groß und Klein. Am Freitag startet um 18 Uhr der Festbetrieb. Ab 20 Uhr sorgen „The Legendary Daltons“ mit ihrer Musik für die richtige Stimmung.

Am Samstag starten die Feierlichkeiten bereits um 16 Uhr und am Sonntag kann man das Festwochenende noch von 10 - 18 Uhr ausklingen lassen. Während der gesamten Zeit wird aber nicht nur den Erwachsenen etwas geboten. Für Kinder steht neben einer Hüpfburg auch ein Spritzenhaus bereit, an dem selbst die Kleinsten schon einmal ausprobieren können, was es heißt Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau zu sein.

