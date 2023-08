FF Klosterneuburg lädt zum Wasser-Landesbewerb: „Wir sind gerüstet“

Was braucht es, um beim Zillenbewerb gut abzuschneiden? „Kraft, Geschick, Technik und Training“, weiß Abschnittskommandant Josef Angelmayer. Und: Es braucht Freiwillige, um den Wettkampf überhaupt erst austragen zu können.

Heuer sind das die Kameradinnen und Kameraden der Klosterneuburger Feuerwehren. „Wir planen seit einem Jahr. Ein Monat vor dem Bewerb ging's dann richtig los“, laufen für Stadtfeuerwehrkommandant Benjamin Löbl die Vorbereitungen auf Hochtouren. In den vergangenen Wochen ist viel passiert: 1.000 Meter Stromkabel wurden verlegt, Container aufgestellt, Zeltlager und Heurigenbankerl vorbereitet. „Der Personalaufwand ist sehr hoch“, bilanziert Löbl. Jetzt freut er sich auf den Startschuss: „Wir sind gerüstet!“

FF-Wasserbewerbe Wettkampf in Klosterneuburg: Wer sind die besten NÖ Zillenfahrer?

Los geht's am Donnerstag, 24. August. Die Zillenfahrerinnen und -fahrer des Landes müssen ihr Können unter Beweis stellen: Sie stangeln ihr Boot einige hundert Meter stromaufwärts, „retten“ ein Holzdummy und passieren Tore. Insgesamt werden rund 1.000 Zillen – Einer und Zweier – an den Start gehen.

Kräftige Oberarme, reichlich Kondition und die richtige Technik sind am Parkour gefragt. „Der Bewerb ist ein wichtiger Teil der Ausbildung“, erklärt Angelmayer. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer streben nicht nur nach dem Sieg, sondern auch nach den Abzeichen. Die funkeln in Gold, Silber oder Bronze besonders schön an der Uniform. Angelmayer: „Das Landesabzeichen kann man mit Stolz tragen!“

Training für den Hochwasser-Notfall

Sportsgeist und Prestige auf der einen Seite. Auf der anderen Seite: Übung! Löbl weiß „Zillen sind enorm wichtig. Vielleicht nicht für den Alltag, aber bei Hochwasser.“ In Klosterneuburg etwa ist – aus der Geschichts-Statistik heraus – alle elf Jahre eine Flut. „Im Notfall kommen Zillen dorthin, wo es motorisierte Boote nicht hinschaffen“, betont der Stadtkommandant. Beim großen Hochwasser 2013 waren die Klosterneuburger Zillen im Einsatz. Mit den Bewerben bleibt man in Form und damit für den Ernstfall gewappnet.

Apropos: Zillentraining steht für die Klosterneuburger Kameradinnen und Kameraden zweimal pro Woche am Programm – unter der Leitung von Martin Winkelmayer. „Vor allem Jung-Feuerwehrler – nicht nur vom Alter, sondern auch neue Mitglieder – sind begeistert dabei“, meint Löbl.

Und sie werden sich auch beim Landesbewerb messen: Die Klosterneuburger Wehren schicken 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ins Rennen. Da heißt es Daumen drücken. Besucherinnen und Besucher können die Geschehnisse am Wasser vom Land aus beobachten und die Teams anfeuern.

„Schaulustige sind herzlich willkommen!“, lädt Angelmayer ein und setzt auf den Heimvorteil. Gerudert wird beim Katastrophenlager, um den Sporn Richtung Durchstich. Die Pionierbrücke – sie ist noch gesperrt – wird im Rahmen des Landeswasserdienstleistungsbewerbs für Teilnehmende und Schaulustige geöffnet, es gilt eine Gewichtsbeschränkung.

Beim Katastrophenlager wird für das leibliche Wohl gesorgt – quasi ein zusätzliches Feuerwehrfest mit Festival-Charakter. Neben dem ÖAMTC wird nämlich gezeltelt, 110 Plätze stehen zur Verfügung. „Ich hoffe, dass die Bevölkerung den Festbetrieb besucht und uns damit unterstützt“, bittet Angelmayer. Weitere Wünsche: „Gutes Wetter, kein strömender Regen, aber ein bisschen kühler. Und ganz wichtig: ein unfallfreier Bewerb!“

Übrigens: Vergangenes Wochenende war Generalprobe für den Landeswettkampf, denn in Zwentendorf haben die Bezirkswasserdienstleistungsbewerbe stattgefunden. Klosterneuburg holte im Mannschafts-Ranking Platz drei – gute Vorzeichen für das Wochenende. Und zumindest als Veranstalter kann die Babenbergerstadt punkten: „Klosterneuburg ist und war schon immer eine klassische Donaufeuerwehr, die seit der Gründung immer mit Wasser zu tun hatte“, so Angelmayer. Nach 1979 und 1998 ist die Stadt zum bereits dritten Mal Austragungsort für den Landeswasserdienstleistungsbewerb.