Und plötzlich ging nichts mehr. Ein Kind hatte sich beim Spielen am Sudetendeutschen Platz selbst in einen Depotkasten der Post eingesperrt. Die Mama des Buben konnte die Tür des Kastens nicht alleine öffnen und rief verzweifelt die Klosterneuburger Feuerwehr zu Hilfe. Benjamin Löbl und seine Kameraden waren wenig später zur Stelle. Wenig später war die Tür auch mit einem Brechwerkzeug geöffnet und der Bub war wieder in Freiheit. „Gerade diese Depotkästen bieten sich für Kinder als ideale Gelegenheit zum Versteckenspielen. Besonders dieser Kasten, da er sich unmittelbar neben einem Kinderspielplatz befindet“, sagt Löbl nach dem Einsatz. Der Bub beruhigte sich auch nach der aufregenden Situation und machte gemeinsam mit seinen Rettern noch ein Foto.