Verkehrsunfall auf Hauptstraße in Maria Gugging

Am Freitag, den 17. März 2023 wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Kierling und Maria Gugging um 8.30 in der Früh zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Hauptstraße/August-Spanny-Gasse alarmiert. Laut Einsatzinformation befand sich in einem Unfallfahrzeug eine eingeklemmte Person. Nach der ersten Erkundung des Einsatzleiters konnte keine eingeklemmte Person festgestallt werden. Jedoch erlitten zwei Personen leichte Verletzungen und wurden von den Rettungskräften des Roten Kreuzes versorgt. Die beiden beschädigten Autos wurden vom Unfallort abtransportiert und sicher abgestellt.

Verkehrsunfall auf der Hauptraße Maria Gugging, Höhe August-Spanny-Gasse. Foto: FF Kierling

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.