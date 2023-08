Maria Gugginger Feuerwehr löschte erfolgreich Durst

Vollbild

FB

Kommandant-Stellvertreter Roman Dirry zusammen mit der kleinen Sophie. Bezirkshauptmann Andreas Riemer, Ortsvorsteherin Gabi Pöll, Peter Ohniwas und Kommandant Dietmar Schuster. Die Feuerwehr lockte mit guten Tropferl und guter Gesellschaft, so auch Rita, Bettina, Peter und Max (v.l.). Familie Deutsch zeigte, dass es ein Fest für die ganze Familien ist. Am Tisch mit Pfarrer P. Stanislaw Korzeniowski, Ortsvorsteherin Gabi Pöll, Bezirkshauptmann Andreas Riemer, Kommandant-Stellvertreter Roman Dirry, Kommandant Dietmar Schuster und Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (v.l.). Auch zu Besuch war Bezirkshauptmann Andreas Riemer (l.) und Landtagsabgeordneter Christoph Kaufmann (r.). Für den musikalischen Rahmen sorgte am Sonntag der "Kingstown Express." Wenn die Feuerwehr ein Fest feiert, ist das ein Grund zu verweilen. Alexandra, Alexander und Rosemarie (v.l.) zu Besuch. Stadtrat Leopold Spitzbart, Katrin Hackl, Vizebürgermeister Roland Honeder, Gemeinderätin Annete Haas, Richard Raz, Peter Mayer, Kerstin Fuchs, Ortsvorsteher Markus Fuchs, Ortsvorsteherin Helga Fucac und Gemeinderat Michael Müller-Fembeck.

1 /11