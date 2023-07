Ein spätes Sommerfest in Weidlingbach

Am vorletzten Augustwochenende bietet die Feuerwehr Weidlingbach für Gäste jeden Alters etwas um den Sommer mit einer gebührenden Feier zu verabschieden. Am Freitag, 18. August, gehen die Feierlichkeiten von 18 bis 24 Uhr. Am Samstag, 19. August startet das Fest bereits um 12 Uhr. Und am Sonntag, 20. August, kann man von 11 bis 19 Uhr das Wochenende ausklingen lassen.

Am Freitag spielt um 19 Uhr die APS Pipe Band. Eine Weinhütte und Langos sorgen für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher. Für die jüngeren Gäste wird außerdem Kinderschminken angeboten und bei akutem Bewegungsdrang kann man sich auf einer Hüpfburg auspowern. Die Bar ist am Freitag und am Samstag bis 2 Uhr geöffnet.