Film am Rathausplatz Spannung, Drama & Unterhaltung beim Mythos Festival in Klosterneuburg

Die Politik bei der Eröffnung des Mythos Film Festivals Gemeinderätin Ulrike Kobrna, Ortsvorsteherin Helga Fucac, Gemeinderätin Annette Haas, Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager, Landtagsabgeordneter Christoph Kaufmann, Gemeinderätin Irene und Stadtrat Johannes Edtmayer (vorne, v.l.); Gemeinderat Andreas Mohl, Stadtrat Stefan Hehberger, Veranstalter Andreas Pesl von M.A.P.E. event GmbH, Vizebürgermeister Roland Honeder, Stadtrat Leopold Spitzbart, Gemeinderat Wilhelm Hauser (hinten, vl.l.) Foto: Stadtgemeinde Klosterneuburg, Brenner

Werbung Sag`s mit der NÖN Glückwünsche, Danksagungen oder Jubiläen

D as Mythos Film Festival Klosterneuburg startete erfolgreich in die Saison: Restlos ausverkauft war gleich der Eröffnungsfilm „Griechenland“ mit Publikumsliebling Thomas Stipsits, der zuletzt auch in der Babenbergerhalle für ein ausverkauftes Haus sorgte.

Das Festival spielt noch bis 3. September jeden Tag einen Kinofilm im Rathauspark. Kommende Highlights, wie der neue „Indiana Jones“ (Freitag, 25. August) oder „Alma und Oskar“ (Diagonale, Sonntag, 27. August) oder „Belle und Sebastian“ (Donnerstag, 31. August) bieten alles von Spannung über Drama bis hin zur Unterhaltung für Kinder. Die Gastronomiemeile ist ab 17 Uhr geöffnet. Tickets können vorab im Onlineshop unter https://shop.eventjet.at/klosterneuburgfilm gebucht werden. Noch bis 3. September täglich ab 21.00 Uhr, Gastromeile ab 17.00 Uhr auf dem Rathausplatz Klosterneuburg. Das Mythos Film Festival Klosterneuburg startete erfolgreich in die Saison: Restlos ausverkauft war gleich der Eröffnungsfilm Griechenland mit Publikumsliebling Thomas Stipsits, der zuletzt auch in der Babenbergerhalle für ein ausverkauftes Haus sorgte. Foto: Stadtgemeinde Klosterneuburg