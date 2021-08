Zum Abschluss des 74. Internationalen Filmfestivals Locarno wurden Samstagabend auf der Piazza Grande des Ferienortes am Schweizer Ufer des Lago Maggiore die Preisträger vorgestellt. Den Tausenden Besuchern der Freiluft-Gala wurde auch verkündet, welcher Film den per Zuschauer-Abstimmung vergebenen Publikumspreis gewonnen hat. Die Ehrung ging an den österreichischen Anti-Kriegs-Thriller „Hinterland“ des in Klosterneuburg lebenden Regisseur Stefan Ruzowitzky.

Das formal ausgetüftelte Werk des Oscar-Preisträgers („Die Fälscher“) Ruzowitzky mit Murathan Muslu in der Hauptrolle als einstiger Kriminalbeamter Peter Perg heimste die Auszeichnung ein, die für einen außerhalb aller Wettbewerbe bei einer der abendlichen Piazza-Aufführungen gezeigten Film vergeben wird. „Hinterland“ soll nach derzeitigem Stand ab 8. Oktober in den heimischen Kinos zu sehen sein, wie die APA berichtet.

„Eine verdiente und große Würdigung.“ Kultur-Staatssekretärin Andrea Mayer zum Publikumspreis der Festspiele Locarno an Stefan Ruzowitzky

Der Hauptpreis, der Goldene Leopard, ging in diesem Jahr an die Sozialstudie „Vengeance is Mine, All Others Pay Cash“ aus Indonesien.

Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) gratulierte Ruzowitzky am Sonntag in einer Aussendung zu den Erfolgen in Locarno. „Die erneut starke Beteiligung des österreichischen Films bei einem internationalen Filmfestival freut mich sehr.“ Die Preise seien ein Beweis für die „Vielfalt und Qualität, die den österreichischen Film auszeichnet. Schon seit Jahren wird ihm internationale Aufmerksamkeit und Anerkennung zu teil.“

Auch Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) zeigte sich am Sonntag erfreut, „dass der österreichische zeitgenössische Film eine weitere internationale Anerkennung erfahren hat“.

Computerspielästhetik übt düstere Wirkung aus

Mayer weiter: „Stefan Ruzowitzky und sein Team haben mit dem Anti-Kriegs-Thriller ,Hinterland‘ einen einzigartigen Film präsentiert, der durch großartige schauspielerische Leistung und eine spannende Geschichte beeindruckt, die in einer Zeit verortet ist, die nur selten filmisch verarbeitet wird – die ersten, politisch unruhigen Jahre nach dem ersten Weltkrieg. Besonders einprägend sind die Bilder, die durch eine Computerspielästhetik ihre ganz besondere, ja düstere Wirkung entfalten. Ich gratuliere ganz herzlich zum Publikumspreis bei den Filmfestspielen in Locarno. Es ist eine verdiente und große Würdigung für Stefan Ruzowitzky.“

Zur Handlung des Films, die im Wien des Jahres 1920 spielt: Nach sieben Jahren in russischer Kriegsgefangenschaft kehrt der ehemalige Kriminalbeamte Peter Perg in seine Heimatstadt zurück. Den Kaiser, für den er gekämpft hat, gibt es nicht mehr. Fremd in einer düsteren Welt, in der seine Glaubenssysteme zerstört sind, wird er mit einem schrecklichen Mord konfrontiert. Die Identität des Opfers ist für Perg ein Schock. Seine Vergangenheit holt ihn ein…