Cineasten kommen auch in diesem Sommer wieder auf ihre Rechnung: Denn sowohl das – bereits 17. – Mythos Film Festival (29. Juli bis 5. September) als auch das Kurzfilmfestival Shortynale (18. bis 21. August, im 13. Jahr!) sollten über die Bühne gehen.

Heimische und europäische Filme, Blockbuster sowie international ausgezeichnete Filme sind beim Mythos Film Festival im bewährten Ambiente des Rathausplatzes zu sehen. Die geplante Öffnungszeit für das kulinarische Angebot der Gourmetmeile startet täglich um 17 Uhr, Ab 21 Uhr wird jeden Abend ein anderer Film gezeigt, begonnen wird mit Peter Patzaks „Kottan ermittelt – Rien ne va plus“.

In diesem Jahr wird natürlich auch auf die Corona-Situation Rücksicht genommen, es werden erstmals fixe Sitzplätze vergeben – zu buchen ab zwei Wochen vor Festivalbeginn online über https://shop.eventjet.at/ stgmklosterneuburg.

Schwerpunkt: Gedenken an Regisseur Patzak

In voller Länge startet auch die Shortynale durch. Ein Schwerpunkt wird dem verstorbenen Regisseur und Wahl-Klosterneuburger Peter Patzak gewidmet. „Wir werden den Filmemacher, Maler, Autor, Mentor und vor allem Freund in Klosterneuburg vermissen. Peter hat sich immer für junge Filmschaffende eingesetzt, sei es als Professor auf der Wiener Filmakademie oder als einer unserer treusten und liebsten Ehrengäste der Shortynale. Im Jahr 2010 und 2018 hat er sich sogar Zeit genommen, an unserer Festivaljury teilzunehmen, obwohl ihm das Vergleichen und Bewerten von Kurzfilmen gar nicht lag. Am liebsten hätte er allen einen Preis gegeben und sie bei einem Glas Wein dazu motiviert, immer weiter künstlerisch zu forschen.“

Festivalgründer Christian Rainer führt auch heuer wieder Interviews mit prominenten Gästen, eine hochkarätige Jury vergibt wieder Preise für die besten Kurzfilme. Vorarbeiten laufen auf Hochtouren, Details folgen.