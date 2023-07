Kein verflixtes siebentes Jahr für Römer in Klosterneuburg

Unter dem Motto „Das verflixte 7. Jahr“ lud der Immobilienberater „Römer Real“ am Freitag, 23. Juni in sein Büro am Klosterneuburger Niedermarkt zum unrunden Jahresjubiläum. Aber nicht jedes Motto passt zur Jahresfeier. Denn von einem Ende nur irgendeiner Beziehung oder eines verkorksten Jahres war bei dieser Jahresfeier rein gar nichts zu bemerken. Mit bester Laune begrüßte Firmenchef und Geschäftsführer Georg Römer seine Gäste, die von der guten Stimmung sofort angesteckt wurden.

Verflixt war da nur das Wetter, denn es schüttete unerwartet in Strömen. Aber selbst das konnte der guten Stimmung keinen Abbruch tun.

Mit dabei die gesamte politische Hautevolee Klosterneuburg, angeführt von Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager, Landtagsabgeordnetem Christoph Kaufmann, und Vizebürgermeister Roland Honeder.

Die Wirtschaft war durch den Obmann der Wirtschaftskammer Markus Fuchs und dem WK-Außenstellenleiter Friedrich Oelschlägel vertreten und die Kunst durch Schauspieler und Kabarettist Herbert Steinböck.

Nix war verflixt. Einfach nur zum Wohlfühlen.