Schwimmen lernen in Klosterneuburg

„Eltern äußern oft den Wunsch, dass sich ihr Kind 'ein bisschen über Wasser halten kann' - aber wenn ein Kind ins Wasser fällt, gerät es zuerst unter Wasser. Daher ist es besonders wichtig, dass Schwimmanfänger mit dem Tauchen vertraut werden“, erklärt Ruth Strehl, Leiterin der Schwimmschule Nautilus. „Dann behalten sie auch unter Wasser die Orientierung sowie die Kontrolle über ihre Atmung und ihre Bewegungen, um sicher an die Oberfläche und ans Ufer zu gelangen.“

Deshalb werden in Anfängerkursen zuerst die Grundfertigkeiten des Schwimmens – Schweben, Gleiten, Atmen, Tauchen und Springen – vermittelt und darauf aufbauend die Schwimmbewegungen.

Die Schwimmtechniken entwickeln sich laufend weiter, und die olympischen Schwimmstile Schmetterling, Rücken, Brust und Kraul werden heute deutlich anders geschwommen als vor zehn oder gar zwanzig Jahren. Leider wird Kindern trotzdem noch immer vieles gezeigt, was im Schwimmsport schon lange als überholt gilt, wie z.B., die Finger zusammenzuhalten oder die Knie wie ein Frosch zu öffnen. In der Schwimmschule erlernen Kinder und Erwachsene eine zeitgemäße Bewegungstechnik. Gerade beim Schwimmenlernen spielen Ängste oft eine entscheidende Rolle – der „letzte Kick, der fehlt“, ist mitunter eine große innere Hürde. Deshalb wird in der Schwimmschule auf einen achtsamen Umgang mit den Schülerinnen und Schülern Wert gelegt, wo die Kinder ihr Lerntempo mitbestimmen dürfen.

Gut Schwimmenlernen dauert meistens länger und ist nicht mit einem Kurs „erledigt“. Bis zum Alter von drei Jahren sind die Eltern mit im Wasser, danach können Kinder zunehmend selbständig am Kurs teilnehmen.

Natürlich können auch erwachsene Nicht-Schwimmer das Schwimmen noch erlernen, sofern sie grundsätzlich das Wasser mögen. Das Wellenbecken des Happyland mit seiner langsam zunehmenden Wassertiefe bietet dafür ideale Rahmenbedingungen.

Die meisten Erwachsenen kommen zu den Kursen, um Kraulen zu lernen. Nebenbei wird auch das Brust- und Rückenschwimmen gemäß der modernen Technik aufgefrischt und gezeigt, wie man die Wirbelsäule entlasten und die Rumpfmuskulatur stärken kann.

Beim Schwimmen geht es einerseits um den Erwerb einer Überlebenskompetenz und andrerseits um eine vielseitige Sportart. Guter Schwimmunterricht soll die Basis für beides vermitteln.

