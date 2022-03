Ananas als Wohltat für die Haut

Im Winter ist unsere Haut permanent großen Belastungen ausgesetzt. Draußen sind es die Kälte, der scharfe Wind und jedes Schneetreiben. Drinnen in beheizten Räumen, in denen wir uns aufhalten, ist es die trockene Luft, die der Haut wertvolle Feuchtigkeit entzieht. All diese Bedingungen lassen die Haut frühzeitig altern. Und wenn man dann außerdem noch im Freien in der Kälte arbeiten muss, wird die Haut rau und unansehnlich. An bestimmten Stellen passiert das besonders häufig.

Vor allem an jenen Stellen, die bei der Körperpflege recht oft stiefmütterlich vernachlässigt werden. Dazu gehören die Ellenbogen, die Knie, die Fersen sowie die Schultern. Diese Körperstellen hätten es verdient, dass wir uns im Winter besonders aufmerksam um sie kümmern.

Die beste Lösung lautet: Mit einem biologischen, sanften Peeling kann man die abgestorbenen Hautpartien abbauen und der Haut wieder ein zartes, glattes Aussehen verleihen. Man braucht dazu keine teuren Kosmetik-Präparate. Gegen das Problem der rauen, rissigen Haut genügt eine beliebte, bekannte und schmackhafte exotische Frucht. Es ist die reife, saftige Ananas.

Am besten eignet sich die sogenannte „Flug-Ananas“ vom Lebensmittelhandel. Sie kommt per Flugzeug und muss daher nicht unreif geerntet werden. Sie ist naturreif und daher auch besonders saftig und reich an Vitalstoffen.

Genießen Sie die Frucht, am besten als Dessert, heben Sie sich aber ein kleines Stück auf und ziehen sich damit in die Dusche zurück. Unter laufendem, warmen Wasser reiben Sie sich mit dem Fruchtfleisch die rauen Stellen der Haut ein. Sie werden staunen, wie schnell sich ein Erfolg einstellt.

Sie dürfen das Ananasstück am ganzen Körper einsetzen, nur nicht im Gesichts- vor allem nicht im Augenbereich. Der Saft ist süß, aber auch scharf. Das Glätten der rauen Haut ist auf das Enzym Bromelain in der Ananas zurückzuführen, welches auch für den Abbau von Fettpolstern bekannt ist.

Nach dem Einsatz der Ananas sollten Sie die abgetrockneten Hautstellen mit einer Fettcreme verwöhnen.

