Bergkäse schützt vor Herzinfarkt

Essen Sie gern Käse? Das ist sehr gut. Sie tun nämlich damit eine Menge für Ihre Gesundheit.

Knochen und Zähne werden mit Calcium versorgt.

Käse zum Abschluss einer Mahlzeit stärkt den Zahnschmelz und schützt die Zähne vor Karies.

Außerdem schließt Käse den Magen. Er enthält verschiedene Fettsäuren, welche im Dünndarm die Ausschüttung hormonähnlicher Substanzen bewirken. Und eine dieser Substanzen hemmt die Bewegung des Magens und schließt dessen den Ausgang. Die Folge ist, dass man endgültig satt ist.

All diese Eigenschaften vom Käse sind vielen von uns mehr oder minder bekannt. Aber hätten Sie gedacht, dass Käse den Kreislauf stärken und sogar vor Herzinfarkt schützen kann? Schweizer Wissenschaftler haben nachgewiesen: Echter Bergkäse hat diese unglaubliche Wirkung. Wissen Sie, was das Besondere am echten Bergkäse ist? Er wird ausschließlich aus Milch von Kühen hergestellt, die den ganzen Sommer hoch oben auf einer Alm ausschließlich das würzige Gras mit den vielen Heilkräutern fressen. Dadurch enthält der Bergkäse doppelt so viel Alpha-Linolensäure - kurz ALA genannt - wie herkömmlicher Käse, der aus der Milch von Kühen stammt, die das ganze Jahr im Stall stehen.

Die Alpha-Linolensäure ist eine Form der Omega-3-Fettsäuren, die man ja auch in Meeresfischen findet. Und es ist wissenschaftlich erwiesen, dass man damit Herz und Kreislauf stärken und sich vor einem Herzinfarkt schützen kann. Also, denken Sie dran, wenn Sie beim nächsten Mal im Supermarkt oder im Delikatessen-Laden Käse einkaufen: Ihr Herz mag ganz besonders echten Bergkäse. Damit er aber nicht zu einer zu großen Kalorien-Belastung wird, sollte man dazu so wenig wie möglich Kohlenhydrate in Form von Brot oder Brötchen konsumieren. Und wenn doch, dann eine dünne Scheibe Brot und darauf weder Butter noch Margarine.