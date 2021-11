Chinakohl & Radicchio: wertvolles Eiweiß aus dem Gemüsegarten

Beim Wort Eiweiß denken wir in erster Linie an Fleisch und Fisch. Das ist auch richtig. Tierisches Eiweiß ist im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung durch nichts zu ersetzen. Aber auch pflanzliches Eiweiß ist wertvoll. Zwei Naturprodukte, die uns dieses Eiweiß in hoher Qualität liefern, sind der hellgrüne Chinakohl und der dunkelrote Radicchio-Salat. Wir bauen mit Eiweiß unsere Energie auf. Wir machen uns stark gegen Stress. Alle Körperzellen werden mit Eiweiß aufgebaut, geschützt und repariert. Eiweiß hilft mit, dass in unserem Organismus ein Gleichgewicht zwischen Säuren und Basen herrscht. Haut, Haare und Nägel können nur gesund bleiben, wenn Eiweiß im Spiel ist. Und was ist so besonders wertvoll am Blatt-Eiweiß aus dem Chinakohl oder aus dem Radicchio? Wenn wir Eiweiß aus Fleisch aufnehmen, gibt es ein Problem: Es ist immer Fett dabei. Das Eiweiß aus dem leicht verdaulichen Chinakohl und Radicchio ist jedoch absolut fettfrei. Somit ideal für Menschen, die mehr Eiweiß, aber wenig Fett konsumieren sollten, aber auch für Vegetarier. Weitere gesundheitliche Vorteile:

Chinakohl enthält sehr viel Vitamin C und schützt vor Erkältungen.

Er liefert viel Betacarotin, welches für die Sehkraft und für die Immunkraft wichtig ist. Chinakohl ist reich an dem Mineralstoff Kalium, der wichtig für Muskeln, Nerven und Herz, aber auch für eine gute Verdauung ist.

Wer wenig Milchprodukte konsumiert, der sollte oft Chinakohl essen, weil er viel Calcium liefert. Chinakohl versorgt uns auch mit Eisen fürs Blut und für Vitalität.

Der Radicchio hat seine rote Farbe von den vielen Anthocyan-Schutzstoffen, die unsere Zellen vor Schadstoffen und Giften schützen, die vorzeitiges Altern bremsen.