Die heilsame Ringelblume

Werbung Sommer Sonne Schülerhilfe Anzeige Erhöhter Bedarf auch in den Ferien

An sich stammt die Ringelblume aus dem Orient und aus dem Mittelmeerraum. Ihre leuchtend gelben Blüten kann man auf der Wiese ebenso bewundern wie in vielen Bauern- und Kräutergärten. Sie blüht von Mai bis Oktober. Und die Blüten sind auch die eigentliche Naturarznei. Sie sind reich an ätherischen Ölen, an Bitterstoffen, Betacarotin, Harzen, Enzymen, Schleimstoffen, Fruchtsäuren und Vitamin C.

Man sammelt die gelben Blütenköpfe bei schönem, trockenem Wetter, trocknet sie im Schatten vor. Dann zupft man die einzelnen Blütenblätter aus und lässt sie komplett trocknen. Schon die Heilige Hildegard von Bingen empfahl den Einsatz der Ringelblume gegen Hautprobleme aller Art. Heute weiß man aus zahllosen Untersuchungen, dass die Inhaltstoffe der Ringelblume entzündungshemmend, krampflösend, schweißtreibend und hautberuhigend wirken. Daraus ergeben sich viele Behandlungs-Möglichkeit.

Speziell bei Hautproblemen kann man den Tee für Umschläge und auflegen nützen. In diesem Fall taucht man in den lauwarmen Tee ein Leinentuch, wringt es etwas aus und legt es auf die betroffenen Hautstellen auf.

Wer nach langen Wanderungen schmerzende Füße hat, der sollte ein Fußbad mit Ringelblumentee durchführen.

Bei Venen-Erkrankungen, speziell auch bei Krampfadern, reibt man regelmäßig Ringelblumen-Salbe ein. Die Salbe kann man fertig in der Apotheke oder im Reformhaus kaufen. Man kann sie aber auch selbst herstellen. Hier das Rezept: 500 Gramm Schweineschmalz wird in einem Topf erhitzt. Sechs Hände voll Ringelblumen-Blüten werden nun bei mäßiger Hitze 30 Minuten lang in das Fett eingerührt. Das Fett darf nicht brauchen und nicht braun werden. Danach müssen sie sechs Stunden bei 50 Grad Celsius ziehen. Jetzt seiht man alles durch ein Tuch, füllt die noch flüssige Salbe in verschließbare Gläser und bewahrt sie darin auf.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.