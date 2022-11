Die Wichtigkeit des Trinkens

In der schönen Jahreszeit ist es logisch: Man hat speziell bei steigenden Temperaturen Durst und greift daher zu Wasser, zu einer Mischung aus Apfelsaft und Wasser oder zu einem Kräutertee. Warum aber sollte man auch in der kalten Jahreszeit, über den Tag verteilt, eineinhalb bis zwei Liter Wasser trinken? Das verstehen viele nicht. Hier die Erklärung. Unser Körper besteht zu 70 Prozent aus Flüssigkeit. Er braucht die ständige Zufuhr von Wasser für den Kreislauf, für den Stoffwechsel und für die gute Laune.

Vor allem in überheizten Räumen mit sehr trockener Luft trocknet die Haut schnell aus. Die Folge: Sie altert schneller und bildet mehr Falten. Daher ist das Rezept „Viel trinken“ das Geheimnis vieler prominenter Frauen. Das sollte jede Frau tun.

Wir brauchen reichlich Wasser oder ungesüßten Kräutertee auch zum Abtransport von Schadstoffen und Umweltgiften aus dem Körper. Weiters weiß man aus zahllosen wissenschaftlichen Untersuchungen: Wer zu wenig trinkt, kann nicht abnehmen, kann in depressive Stimmungen verfallen und verliert sehr rasch die geistige Fitness und die Konzentration. All diese Folgen von mangelndem Trinken bauen sich im Organismus in der kalten Jahreszeit, vor allem in überheizten Räumen, auf.

Ebenso wichtig ist es, dass die Luftfeuchtigkeit stimmt. Das Gerät, mit dem man das messen kann, sollte etwa 50 bis 60 anzeigen. Ich kann mich noch erinnern, als ich in den Jahren 2000 bis 2008 Lehrbeauftragter an der Universität Leipzig war, klagten meine Studenten über Unwohlsein und Kopfschmerzen. Kein Wunder: Sie hatten zu wenig getrunken. Ich erklärte Ihnen den Zusammenhang und wie wichtig das Trinken ist. Ich bin heute noch stolz darauf, denn ab da saßen die jungen Leute mit Mineralwasserflaschen im Hörsaal.

