Wenn jemand über einen längeren Zeitraum über Hautausschläge klagt, unter Pickel und Akne leidet, gleichzeitig müde und erschöpft ist, dann ist es höchste Zeit, eine Kur zur Blutreinigung durchzuführen, damit belastende Schadstoffe aus dem Organismus abtransportiert werden. In der Apotheke gibt es jede Menge Blutreinigungstees, meist eine Kombination aus mehreren Kräutern. Es gibt aber auch in der Nahrung Klassiker, die das Blut gesund erhalten und regenerieren. Interessant sind in diesem Zusammenhang Grapefruits mit rotem Fruchtfleisch und Karotten. Sie verbessern die Sauerstoffzufuhr zum Blut. Unsere Großmütter kannten allerdings ein Gewürz und Heilkraut, das vor allem schon im Mittelalter als Blutreiniger weiterempfohlen wurde, das aber in dieser Eigenschaft in Vergessenheit geraten ist: nämlich die Kresse in all ihren Variationen, besonders die herkömmliche Gartenkresse und die Kapuzinerkresse, die im Garten durch ihre wunderschönen, essbaren Blüten auffällt. Für die meisten ist Kresse einfach ein Küchengewürz. Zur Blutreinigung gibt es ein spezielles Kresse-Rezept, nämlich ein Kresse-Mus.

Eine Handvoll Kresse aus dem Supermarkt oder aus dem eigenen Garten wird gut gewaschen und in einem Küchentopf mit etwas Wasser bedeckt.

Das Ganze wird nun zum Dünsten gebracht, dabei mit Butter versetzt und mit etwas Salz gewürzt. Dabei entsteht eine Art Kräutermus. Davon essen Sie einmal am Tag vier bis fünf Esslöffel.