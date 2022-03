Fit und schön mit Dinkel

Werbung

Dinkel ist eine Urform des Weizens. Er war lange Zeit in Vergessenheit geraten, weil er nicht so ertragreich wie der herkömmliche Weizen ist. In jüngster Zeit aber hat dieses Getreide bei Menschen, die sich mit gesunder Ernährung befassen, einen hohen Stellenwert. Ursprünglich stammt der Dinkel aus Asien, wo er bereits vor 3000 Jahren angebaut wurde. Später wurde das Getreide in Spanien und in weiten Teilen Mitteleuropa heimisch, vor allem in höheren Lagen. Dinkel ist daher ideal für Bergbauern.

Dinkel holt sich vom steinigen Boden aus dem Urgestein wertvolle Mineralstoffe, ganz besonders das Antistressmineral Magnesium für Herz und Kreislauf sowie das Spurenelement Zink für die Immunkraft, gute Laune und für eine gesunde Haut. Man hat früher den Dinkel das „Getreide für Dichter, Denker und Rechner“ bezeichnet. Wer sich in seinem Beruf intensiv konzentrieren muss, wer viel am Computer arbeitet, der fördert mit Dinkel die geistige Fitness. Das hochwertige, leicht verdauliche Eiweiß im Korn macht - gemeinsam mit dem Magnesium - stark gegen Stress.

Dazu kommen noch herzfreundliche ungesättigte Fettsäuren. Dinkel enthält weit mehr Vitalstoffe als der herkömmliche Weizen. Dinkel hat einen extrem hohen Klebergehalt. Dadurch kann man mit diesem Getreide ein besonders herzhaftes, nussiges Brot backen. Dinkel ist teurer als Weizen. Das ist darauf zurückzuführen, dass man keine Rekordmengen ernten kann und das Getreide sehr mühsam entpelzt werden muss.

Dinkel ist das Bio-Getreide schlechthin, weil es auf Kunstdünger-Böden nicht gut gedeiht. Interessant am Dinkel ist, der hohe Gehalt an Kieselsäure, die sich das Getreide aus mineralreichen Böden holt. Kieselsäure ich wichtig für die Schönheit und für attraktives Aussehen: für dichtes Haar, feste Nägel und gesunde Haut. Auch der Zink-Gehalt im Dinkel ist von großer Bedeutung, stärkt er doch die Prostata des Mannes und baut die allgemeine Immunkraft auf. Außerdem wird durch Zink die Arbeit der Leber unterstützt.

Es gibt heute viele Möglichkeiten, Dinkel zu konsumieren: in Form von Dinkel-Teigwaren, Dinkelbrot, Dinkelsemmeln, etc.. Kinder, welche zur Schule gehen, und jeden Tag aufs Neue körperlich und geistig fit sein müssen, sollten zum Frühstück schon Dinkelbrot essen. Aber auch berufstätige Erwachsene, die großen Belastungen ausgesetzt sind sowie ältere Menschen, die schnell müde werden, können mit Dinkel Vitalität tanken. Probieren Sie doch einmal Dinkel-Griesbrei.

