Greifen Sie zu, wenn Ihnen die ersten saftigen, vollreifen Pfirsiche angeboten werden. Jetzt gibt es bereits die heimischen Früchte aus der Region. Genießen Sie in nächster Zeit jeden Tag etwa zwei bis drei Pfirsiche. Sie sind randvoll mit wertvollen Substanzen, die uns jung, schön und gesund erhalten.

Egal, ob Pfirsiche rot, gelb oder orange sind, die Schale und das Fruchtfleisch enthalten viele Karotene, allen voran den Pflanzenfarbstoff Xantophylle. Er schützt unsere Zellen vor frühzeitigem Altern und macht Pfirsiche zu einem Jungbrunnen.



Die Nukleinsäure in den reifen Früchten sorgen dafür, dass unsere Haut zart und jugendlich bleibt. Darum spricht man ja auch von bei einem besonders schönen Teint von einer „Pfirsichhaut“. Durch den hohen Anteil an Magnesium, Vitamin B 3 (auch Niacin genannt), Selen und Zink kann der Pfirsich in kurzer Zeit schlechte Stimmung wegzaubern und stark gegen Stressbelastung machen. Wer viele Termine hat, viel zu tun hat, sollte zum Ausgleich Pfirsiche essen.

Durch die großen Mengen an Vitamin C, die der Pfirsich liefert, kann er wunderbar die natürlichen Abwehrkräfte gegen sommerliche Erkältungen aufbauen.

Pfirsiche stärken auch Herz und Kreislauf und wirken gegen Verstopfung.

Pfirsiche entwässern. Das ist gut für den Blutdruck und für den Abtransport von Stoffwechsel-Müll.



All die gesundheitsfördernden Wirkungen bringt ausschließlich der saftige, süße und vollreife Pfirsich. Und so kann man Pfirsiche am besten für die Gesundheit nützen: Essen Sie sie - gut gewaschen - gleich so. Oder schälen Sie sie und schneiden sie in den Obstsalat zu anderen Früchten.

Es gibt Menschen, die vertragen keine Pfirsiche und bekommen Magendrücken. Sie haben das Problem nicht, wenn sie die Früchte geschält und halbiert erhitzen und zu Kompott verarbeiten.