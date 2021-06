Sobald die Temperaturen in dieser Jahreszeit steigen, schlafen viele von uns gern bei offenem Fenster. Das ist gut für die Atemwege, wenn man nicht gerade in einer verkehrsreichen Straße wohnt. Doch speziell in diesen Wochen kann es nachts noch ganz schön kalt werden. Und wenn man das Schlafzimmer-Fenster geöffnet hat oder gekippt hält und man vielleicht noch mit offenem Mund schläft oder gar schnarcht, dann kann es sehr leicht passieren, dass man am nächsten Morgen mit Halsschmerzen aufwacht.

Das ist nicht nur unangenehm und kann in der Folge zu einer massiven Erkältung führen. So ein entzündeter Hals ist auch überaus schmerzhaft. Doch da gibt es ein einfaches, sehr bewährtes Hausmittel aus der Zeit unserer Großmütter.

Kren und Äpfel helfen

Man benötigt dazu eine Meerrettich-Wurzel – auch Kren genannt - und ein bis zwei Äpfel. Die Meerrettich-Wurzel wird gewaschen, geschält und auf einer Reibe geraffelt. Danach wird ein großer Apfel geschält und ebenfalls gerieben. Dann werden die Meerrettich-Masse und der Apfelbrei gut durchgemischt und in ein verschließbares Kunststoff- oder Glasgefäß gegeben. Nun lässt man jede Stunde einen Teelöffel von dieser Mischung langsam im Mund zergehen.

Die heilende und regenerierende Wirkung auf die Rachen-Schleimhäute ergibt sich aus dem Zusammenspiel vom Meerrettich mit dem Apfel. In der Meerrettich-Wurzel befindet sich als Hauptwirkstoff in hoher Konzentration das Glykosid Sinigrin. Durch spezielle Enzyme werden daraus in der Wurzel starke, scharfe Senföle produziert. Wenn man den Meerrettich reibt, werden diese Öle frei und greifen Krankheitserreger an. Der Bioaktivstoff Quercetin im Apfel bekämpft Viren und hemmt Entzündungen. Der Faserstoff Pektin bindet Giftstoffe.