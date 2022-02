Maßnahmen gegen Stress

Haben Sie auch schon des Öfteren von Kollegen, Freunden, Bekannten oder Verwandten den Rat bekommen, Stress zu meiden? Das ist wohl der dümmste Ratschlag, den jemand geben kann. Leben wir doch in einer hektischen und schnelllebigen Zeit. Fast jeder hat Stress. Man kann ihm nicht entkommen, denn ein Ausweichen und meiden ist unmöglich. Das gilt für jeden, unabhängig von Alter und Lebensstil. Die einzige Möglichkeit, davon nicht krank zu werden, ist folgende: Wir müssen uns stark machen gegen die Belastungen, die der Stress mit sich bringt und stressfest werden. Das zu bewältigen, ist einfacher als man denkt. Man muss dazu bloß einige wichtige Mechanismen im Körper kennen.

Hilfswerk NÖ Anzeige Zukunftssichere Jobs in der Pflege und Betreuung

Anti-Stress-Maßnahme - Nummer 1

Versorgen Sie sich an hektischen Tagen zweimal mit Vitamin C. Zweimal ist so wichtig, weil das Vitamin C schnell abgebaut wird. Essen Sie zum Beispiel morgens und nachmittags jeweils zwei Orangen, vier Mandarinen, zwei Kiwis oder eine Paprikaschote. Wer nämlich extremen Stress und Ärger hat, verbraucht in dieser Zeit sehr viel Vitamin C. Das muss schnell nachgeliefert werden. Sonst kann sich ein Teil der Abwehrzellen im Körper nicht gegen eindringende Erkältungsviren wehren.

Anti-Stress-Maßnahme - Nummer 2

Trinken Sie ein bis zwei Glas Wasser. Bei Stress verlieren Sie viel Flüssigkeit über Schweiß und Harn. Die Folge: Das Blut wird dick, fließt langsam durch die Adern und liefert nicht genug Nährstoffe und Sauerstoff ans Gehirn. Daher kann man in Stress-Situationen oft nicht klar denken. Man kommt mit dem Stress nicht zurecht. Wer aber bei Stress-Belastung Wasser trinkt, hält das Blut flüssig, sorgt dafür, dass genügend Vitalstoffe ins Gehirn kommen. Man bleibt stressfest und bleibt in heiklen Situationen cool.

Anti-Stress-Maßnahme-Nummer 3

Lassen Sie zwei bis drei Minuten warmes Wasser über den Puls beider Hände laufen. Danach stellen Sie sich locker hin, heben den Kopf an und atmen tief ein und aus.

Sie werden sehen: Mit diesen drei Maßnahmen werden Sie locker mit jeder Stresssituation fertig.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden