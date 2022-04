Mit Minze gegen Kopfschmerzen

Werbung

Mehr als 70 Prozent der Menschen in Österreich leiden gelegentlich oder ständig an Kopfschmerzen. Die Diagnose ist deshalb so schwer, weil es weit über 200 verschiedene Kopfschmerzarten gibt.

Am weitesten verbreitet sind die Spannungskopfschmerzen, die überwiegend ihren Ursprung in einer verspannten Schulter-Nackenpartie haben. Viele Betroffene gehen gar nicht zum Arzt und greifen zu einer Schmerztablette. Unkontrolliert eingenommen können damit Nieren, Leber und die Magenschleimhaut belastet werden. Mehr noch: Nach längerer Einnahme können sich daraus spezielle Schmerzmittel-Kopfschmerzen entwickeln. Damit beginnt ein Teufelskreis.

Es macht Sinn, mit einem einfachen, schonenden und effektiven Naturrezept die Schmerzen zu bekämpfen. Die beste Alternative zur Schmerztablette ist die Minze. Pfefferminze-Öl ist eine verlässliche Waffe gegen Spannungskopfschmerzen. Das konnte in klinischen Studien der Universität Kiel nachgewiesen werden. Die Wissenschaftler waren von der Wirksamkeit überrascht.

Ein Teil der Probanden wurde im Rahmen der Studie mit dem ätherischen Öl-Konzentrat aus Pfefferminzblättern behandelt, ein anderer Teil mit Schmerztabletten. Das überraschende Ergebnis: Das Pfefferminz-Öl wirkte gleich gut und gleich schnell. Das Besondere und Positive am Pfefferminz-Öl ist die Tatsache, dass man es nicht einnimmt, sondern in Stirn, Schläfen, Nacken und Schultern einreibt. Man kann auch nachweisen, wie und warum das Öl der Minze so erstaunlich wirkt.

Es gibt in der Haut spezifische Schmerzleitungen, sogenannte C-Fasern. Diese Fasern werden durch das Auftragen des Pfefferminzöls an der Weiterleitung der Schmerzen gehindert. Der Schmerz wird abgeblockt. Und die Schmerzpunkte an Stirn, Schläfen, Schultern und Nacken werden beruhigt. Das entspannt, reduziert den Schmerz und kann in der Folge ganz davon befreien.

Die Einreibungen mit dem Minze-Öl wirken bei mittelschweren bis starken Schmerzattacken. Zuverlässig, schonend, effektiv. Und wie wichtig es ist, Spannungskopfschmerzen zu bekämpfen, das beweisen neueste wissenschaftliche Erkenntnisse: Kopfschmerzen können sich derart gravierend ins Gehirn einprägen, dass es mit der Zeit immer schwieriger wird, sie zu löschen. Außerdem ist erwiesen, dass es im Extremfall zu einem regelrechten Verlust von Teilen der grauen Hirnsubstanz kommen kann.

