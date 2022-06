Petersilie, nicht nur ein Gewürz

Werbung

Sie wächst fast in jedem Garten, auf der Terrasse, auf dem Balkon und auf der Fensterbank. Sie ist auch im Gemüseladen und auf Märkten das am meisten verkaufte Küchenkraut: die Petersilie, das beliebteste Frischgewürz. Doch sie verbessert nicht nur viele Speisen, sondern ist auch eine perfekte Naturarznei.

Die wildwachsende Petersilie stammt vermutlich von der Insel Sardinien. Die Griechen in der Antike trugen bei Festtafeln auf ihren Köpfen Petersilien-Kränze. Sie schmückten auch die Speise-Räume damit. Im Mittelalter glaubte man, dass man mit Petersilie Hexen und Dämonen fernhalten kann. Interessant aber ist vor allem, dass die Petersilie erstmals im Jahr 820 nach Christi Geburt im Garten eines Klosters in St. Gallen in der Schweiz als Küchenkraut gezüchtet wurde.

Die Petersilie ist reich an wertvollen Wirkstoffen. Ein Esslöffel Petersilie deckt den Tagesbedarf eines erwachsenen Menschen am Spurenelement Mangan. Das ist wichtig für unsere positive Stimmung. Petersilie liefert aber auch interessante Mengen an Eisen, Kalium und Folsäure. Sehr hoch ist der Anteil an Vitamin C. Ein Bund Petersilie enthält mehr Vitamin C als ein halbes Kilo Orangen. Wichtig für die Gesundheit sind dann weiters die Biostoffe Apiin, Pinen und andere ätherische Öle. Und das alles kann man mit Petersilie für die Gesundheit tun:

Der hohe Vitamin C-Gehalt stärkt das Immunsystem und macht stressfest.

Petersilie stärkt und unterstützt die Leber bei ihrer Entgiftungsarbeit. Dazu trägt das Spurenelement Mangan bei, das die dafür zuständigen Enzyme aktiviert.

Petersilie liefert auch reichlich vom Mineralstoff Calcium und ist daher wichtig für starke Knochen gegen die Osteoporose.

Die duftenden Bitterstoffe der Petersilie regen die Verdauung an. Petersilie ist ein hervorragendes Mittel gegen Blähungen.

Einige Bioflavonoide in der Petersilie beugen der Gallenstein-Bildung vor.

Durch die harntreibende Wirkung entwässert Petersilie den Körper und unterstützt die Arbeit der gesunden Niere. Damit wird der Organismus auch bestens entgiftet.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.