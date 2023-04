Rezepte gegen die Gastritis

Wenn die Temperaturen zwischen Tag und Nacht sehr extrem werden, dann beginnt für all jene eine unangenehme Zeit, die an einer Magenschleimhautentzündung - auch Gastritis genannt – leiden, was viele Schmerzen und Qualen bereitet. Es ist daher wichtig, dass alle Betroffenen sich sehr genau beobachten und bei den ersten Anzeichen etwas gegen die Gastritis unternehmen.

Hier die wirkungsvollsten Rezepte, die sehr oft auch von Ärzten empfohlen werden, weil sie dem Patienten die Einnahme von starken Medikamenten mit Nebenwirkungen ersparen:

Machen Sie eine Rollkur mit Kamillentee. Ein Esslöffel Kamille wird mit 1/4 Liter kochendem Wasser übergossen, zehn Minuten ziehen lassen. Dann ungesüßt und in langsamen Schlucken die ganze Tasse trinken. Danach hinlegen und jeweils drei Minuten auf dem Rücken, auf der linken Seite, auf dem Bauch und schließlich auf der rechten Seite liegen bleiben. Auf diese Weise kann der Kamillentee auf die gesamte Magenschleimhaut lindernd und heilend einwirken.

Verzichten Sie rigoros auf Alkohol, Nikotin und starken Bohnenkaffee, zumindest einige Zeit.

Essen Sie Vollkornhaferbrei, Naturreisbrei, Haferschleimsuppe oder Leinsamenschleim.

Eine ganz besonders interessante Therapie stellt den milchsauer vergorenen Kartoffelsaft (Drogerie, Reformladen) in den Mittelpunkt. Man trinkt über einen längeren Zeitraum 15 Minuten vor jeder Hauptmahlzeit ein Schnapsgläschen dazu. Schon vor Jahren ergaben Patientenstudien von Prof. Dr. Magerl an der Universität Heidelberg, dass sich mit Kartoffelsaft-Kuren im Laufe von mehreren Wochen Gastritis, aber auch Magengeschwüre erfolgreich bekämpfen lassen. Prof. Dr. Magerl entdeckte die Heilkraft des Kartoffelsaftes im Zweiten Weltkrieg. Er beobachtete, dass Kriegsgefangene und Wehrmachtsoldaten, die aus Hunger rohe Kartoffel von den Felder gegessen hatten, nicht über Magenprobleme klagten.

