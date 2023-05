Tipps gegen Frühjahrsmüdigkeit

Alljährlich leiden viele von uns an der klassischen, nahezu traditionellen Frühjahrsmüdigkeit: Man ist leistungsgebremst, arbeitsunwillig, möchte den ganzen Tag schlafen und muss in einemfort gähnen. Immer wieder werden zahllose Tipps gegeben. Manche helfen, manche nicht. Jetzt hat der international anerkannte Wissenschaftler Prof. Dr. Jeffrey Bland, Leiter des angesehenen Linus-Pauling-Ernährungsforschungs-Institut in Washington State, eine interessante Untersuchung abgeschlossen. Daraus geht hervor: der Supertrick gegen die leidige Frühjahrsmüdigkeit ist das Vitamin E:

Das Vitamin E ist am gesamten Energiestoffwechsel beteiligt. Und gerade der muss jetzt kräftig in Schwung gebracht werden.

Das Vitamin E verbessert die Sauerstoffaufnahme. Das ist nach dem Winter für unsere Vitalität ein wesentlicher Faktor.

Jede einzelne Zelle wird vom Vitamin E gegen hartnäckige Angriffe von außen geschützt: gegen Umweltgifte und gegen Infekte. Durch herabgesetzte Abwehrkräfte ist der Mensch besonders gefährdet.

Das Vitamin E steigert die Konzentrationsfähigkeit, die durch die Frühjahrsmüdigkeit oft deutlich beeinträchtigt ist.

Das Vitamin E lässt das Blut mit mehr Schwung durch die Adern fließen.

Vitamin E liefert dem Organismus Vitalität, ist somit ein ideales, natürliches Gegengewicht zur Frühjahrsmüdigkeit.

Prof. Dr. Jeffrey Bland hat nachgewiesen: Wir alle haben nach dem Winter sehr oft ein großes Defizit an Vitamin E, weil der Körper in der kalten Jahreszeit mehr E benötigt und verbraucht. Daher sieht ein erfolgreicher Kampf gegen Frühjahrsmüdigkeit folgendermaßen aus:

Greifen Sie jetzt und in den nächsten Wochen vorrangig zu Naturprodukten, welche reichlich Vitamin E enthalten. Dazu gehören sämtliche Vollkornprodukte, Milchprodukte, Blattgemüse, Nüsse, Weizenkeimflocken, frische Weizenkeime, Eier und Weizenkeimöl.

Reduzieren Sie Zigaretten, Alkohol und Zuckerkonsum.

Essen Sie nur zweimal die Woche Fleisch, dafür verstärkt frisches Obst und rohes Gemüse.

Gehen Sie radfahren, wandern und schwimmen.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.