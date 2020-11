Immer wieder wurde es diskutiert, jetzt steht es als Fixpunkt im Stadtentwicklungskonzept: 30 Stundenkilometer sollen in Zukunft innerstädtisch zur maximalen Geschwindigkeit für den Pkw-Verkehr erhoben werden. Zu diesem Zweck stellt die Zukunftspartnerschaft ÖVP und NEOS letzten Freitag in der Gemeinderatssitzung einen Dringlichkeitsantrag. Zur Überraschung aller anderen Fraktionen liegt bereits im Antrag ein entsprechendes Angebot der Arbeitsgemeinschaft Snizek+Partner und Kiener Consult über 8.664 Euro vor.

Flächendeckende 30er Zone mit Ausnahme der Bundes- und Landesstraßen in Klosterneuburg. Das ist das Ziel. „Von den 429 Gemeindestraßen sind derzeit über 325 stark als Wohnstraßen und Fußgängerzonen verkehrsberuhigt oder haben bereits eine 30er Zonenbeschränkung“, so ÖVP-Stadträtin Maria Theresia Eder, die den Antrag vorstellte. Viele Anrainer forderten für ihre Straße Geschwindigkeitsreduktionen. Eder: „Mit diesem Fleckerlteppich gehört aufgeräumt.“ Dazu sollen ein verkehrstechnisches Gutachten und eine Machbarkeitsstudie in Hinsicht auf Auswirkungen auf den innerstädtischen öffentlichen Verkehr beauftragt werden. Mit dieser Maßnahme solle die Verkehrssicherheit im Allgemeinen, aber besonders die Sicherheit der Radfahrer gesteigert werden. Darüber hinaus hätte Tempo 30 starke positive Auswirkung auf Klima und Umwelt. Eder: „Ich glaube, gerade in dieser Zeit, wo alles von Corona dominiert wird, muss unser oberstes Ziel sein, den Familien Sicherheit zu bieten und sich über die Zeit nach Corona Gedanken zu machen.“

Seit sieben Jahren sei dieses Thema behandelt worden, und nie war es ein parteipolitisches Thema. Daher versteht Verkehrsstadtrat Johannes Kehrer (PUK) partout nicht, warum das jetzt mit einem Dringlichkeitsantrag der ÖVP zu einem Parteithema gemacht werde. Ein Gutachten in Auftrag zu geben wäre eine Arbeit, die im Ausschuss zu behandeln wäre. Dort fänden sachlich fundierte Diskussionen statt.

Auch Stadtrat Josef Pitschko (FPÖ) empört sich über den in „stiller Heimlichkeit“ eingebrachten Antrag der ÖVP: „Wie kommt es dazu? Kommt der Herrn Kiener und sagt, ich könnte euch für 8.664 Euro ein Gutachten machen? Also gibt es einen Auftrag von ÖVP/NEOS für ein Gutachten, wovon der Verkehrsausschuss nicht einmal informiert wurde.“ Warum man dort, wo es möglich ist, jetzt einen 30er erzwingen will, versteht Pitschko nicht. Er sieht darin eher eine Geldbeschaffung der Gemeinde durch Strafen für zukünftige Geschwindigkeitsübertretungen. Pitschkos Visionen für eine Einführung einer generellen 30er-Beschränkung schauen so aus: „ Da wird ja sogar der Citybus aufgehalten, der bisher nur uns blockiert.“

Katharina Danninger (ÖVP) versteht die Aufregung nicht. Es ginge doch lediglich um eine Beauftragung eines Gutachtens. 160 Städte in Europa würden es vormachen. „Es geht auch darum, der Bevölkerung nicht das Gefühl zu geben, man müsse den Bürgermeister gut kennen, um einen 30er auf der eigenen Straße zu bekommen“, so Danninger.

Für Stadtrat Karl Schmid (SPÖ) macht der 30er Sinn, er kritisiert aber auch vehement den Weg dazu: „So en passant einen Dringlichkeitsantrag einzubringen, das verstehe ich wirklich nicht.“ Natürlich gehöre das in einen Ausschuss.

Die Grünen sind derselben Meinung. So macht Stadträtin Eder den Vorschlag, den Antrag gemeinsam im Verkehrsausschuss zu bearbeiten und im Stadtrat zu beschließen. Und das passiert letztendlich auch: Der Antrag wandert mit Mehrheit in den Ausschuss.