Klosterneuburger eingebremst: Tempo 30, aber wo?

Seit 25. Oktober 2021 gibt es hier eine klare Regelung: Flächendeckend in ganz Klosterneuburg gilt Tempolimit 30. Allerdings nur für Gemeindestraßen, nicht für Landes- und Bundesstraßen. Aber wie erkennt man als Normalbürger, dass es sich um eine Gemeindestraße handelt?

Kommt man am Abend über Greifenstein durch das Donautal nach Hause, lacht einem am Ortsbeginn von Höflein und Kritzendorf das Verkehrsschild „Tempolimit 30“ entgegen.

Jetzt könnte man annehmen, dass ein ortskundiger Klosterneuburger weiß, dass dieses Limit nur auf Gemeindestraßen gilt und er sich gerade auf einer Landesstraße befindet, das Tempolimit also nicht gilt und er 50 fahren darf. Für Nichtortskundige ist das unmöglich, zumal zwar eine Hinweistafel unter dem Tempolimit auf diese Regelung hinweist, deren Größe aber so minimal ist, dass man den Inhalt beim Vorbeifahren sicher nicht deuten kann. Insbesondere in der Nacht.

Die Beschilderung ist unzureichend und verwirrend, ja ist sogar gefährlich, wenn der Vordermann plötzlich abbremst.“ Rainer Salzer St. Andrä Wördern

Auch für Rainer Salzer stellt dies einen sehr unbefriedigenden Umstand dar: „Ich fahre täglich die Strecke Wien - Wördern, oft auch am Abend. Bisher gab es kaum Probleme, auch die Großbaustelle in Wien ist gut durchfahrbar. Seitdem aber die 30er Tafeln bei den Ortsschildern aufgestellt sind, kommt es immer wieder zu sehr gefährlichen Situationen.“

Nicht nur das die darunter befindliche Tafel wegen der viel zu kleinen Schrift kaum lesbar sei, würden auch viele Ortsunkundige abrupt abbremsen, wenn sie den 30er sehen. „Ferner, wie soll ein Ortsunkundiger wissen, wo eine Landes- und Bundesstraße ist. Am Abend kann man die kleinen Tafeln gar nicht lesen“, bestätigt Salzer die Beobachtungen der NÖN.

Und der Wördener weiter: „In der NÖN habe ich gelesen, wie stolz Klosterneuburg ist, eine durchgehende 30er Zone zu haben. Das mag sein, aber die Beschilderung ist unzureichend und verwirrend, ja ist sogar gefährlich, wenn der Vordermann plötzlich abbremst. Viele Ortsunkundige glauben, dass in Maria Gugging oder bei der Ortsgrenze Wien der 30er beginnt.“

Salzer kann sich nicht vorstellen, dass die Beschilderung rechtens ist, weil es unmöglich ist, die kleine Tafel mit der kleinen Schrift zu lesen: „Das ist nicht nur meine Meinung, sondern viele meiner Freunde, die die Strecke fahren, haben die gleichen Erfahrungen gemacht. Bitte berichten Sie in der NÖN darüber, weil ich glaube, dass auch die Klosterneuburger täglich die gleichen Erfahrungen machen.“

Tun sie, wie die NÖN weiß, denn zahlreiche weitere Leserbriefe mit dieser Problematik sind in den letzten Monaten in der NÖN-Redaktion auf die Schreibtische geflattert.

Regelung wird ständig evaluiert

Die NÖN sprach mit dem Klosterneuburger Verkehrsstadtrat Johannes Kehrer und legte die Bedenken und Beschwerden der Autofahrer dar. „Die Art der Verordnung und Kundmachung der 30er Zone wurde seitens Experten und Gutachtern ausführlich untersucht. Eine separate Kundmachung aller Abzweigungen der Landesstraßen würde einen Schilderwald bedeuten, und nicht übersichtlich sein“, argumentiert Kehrer.

Er behalte aber die Situation weiter im Auge und der Verkehrsausschuss werde laufend evaluieren und wenn nötig eventuell Maßnahmen setzen. Kehrer: „Klar ist, dass die Verordnung möglichst verständlich sein sollte. Die Landesstraßen sind beispielsweise entlang ihres Verlaufs jedenfalls in regelmäßigen Abständen als solche gekennzeichnet.“

Das Argument, dass eine ‚versehentlich‘ zu niedrig gewählte Geschwindigkeit jedoch gefährlich wäre, könne Verkehrsstadtrat Johannes Kehrer von der PUK jedoch nicht nachvollziehen, wie er abschließend mitteilte.

Regel ohne klare Information

