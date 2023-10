Klosterneuburger Löwen bitten zur Schnäppchenjagd

Die Lions starten mit einigen Neuigkeiten in den 45. Lions Flohmarkt in der Babenbergerhalle. Die Gäste aus der Region erwartet nicht nur eine beeindruckende Auswahl an Schätzen und Raritäten, sondern erstmals auch großartige Musik und kulinarische Köstlichkeiten – vor allem am Sonntag. Und all dies für den guten Zweck mit längeren Öffnungszeiten.

Der Lions Flohmarkt in Klosterneuburg ist seit 45 Jahren ein Zeichen der Solidarität und sozialen Verantwortung. Die Einnahmen aus dem Flohmarkt fließen in vielfältige Wohltätigkeitsprojekte und unterstützen Menschen, die dringend Hilfe benötigen.

Doch 2023 haben sich die Freunde des Lions Flohmarkts selbst übertroffen. Willi Eigner, Lions Präsident: „Die Klosterneuburger haben uns an den Sammeltagen mehr Raritäten und Flohmarktware gespendet wie je zuvor.“ Georg Neubauer, Schatzmeister der Lions: „Wir erleben die zunehmenden Unterstützungsanfragen und gleichzeitig diese enorme Solidarität an gespendeten Schätzen. Das ist wirklich großartig.“

Foto: privat

Die Lions freuen sich darüber und haben sofort reagiert. „Wir haben die Öffnungszeiten stark ausgeweitet, um allen Schatzsuchern die Gelegenheit zu geben uns zu besuchen. Und als Dankeschön für die Unterstützung spendieren wir am Sonntagvormittag Live-Musik der Klosterneuburger Stadtkapelle und am Buffet gibt es dazu passend Weißwurst, Bier und Brezeln“, so Roland Hamm, Beauftragter der Lions für den Flohmarkt.

Neue Öffnungszeiten am Flohmarkt

Freitag, 06. Oktober: 14 bis 18 Uhr

Samstag, 07. Oktober: 10 bis 18 Uhr

Sonntag, 08. Oktober: 10 bis 14 Uhr, mit musikalischem Frühschoppen und Live-Musik der Stadtkapelle.