Maria Gugging: Neues Zuhause für „Altes“

Die perfekte Möglichkeit, seinen Dachboden auszuräumen und den Dingen, die man nicht braucht, ein zweites Leben zu schenken: ein Flohmarkt.

Eine solche Möglichkeit ergibt sich jetzt für die Maria Gugginger am Maria Gugginger Flohmarkt. Dieser findet am Samstag, 16. September, beim Feuerwehrhaus Maria Gugging statt. Es ist also ebenso der perfekte Tag, um auf Schnäppchenjagd zu gehen: Von 9 bis 14 Uhr können die Bewohnerinnen und Bewohner der Katastralgemeinde Gebrauchtes an ihre Nachbarinnen und Nachbarn weitergeben.

Der Maria Gugginger Flohmarkt findet ausschließlich bei Schönwetter statt.