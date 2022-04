Benefiz im Stift Klosterneuburg bringt 3.000 Euro

Werbung

Concordia, ein Kooperationspartner des Stifts Klosterneuburg, hilft an 50 Standorten in der Republik Moldau. Das ärmste Land Europas zählt 2,6 Millionen Einwohner, seit Kriegsbeginn haben 100.000 Ukrainer im Nachbarland Zuflucht gefunden. Bernhard Drumel, CEO von Concordia International, kennt die Umstände in der Republik: „Sobald der Krieg losgebrochen ist, haben wir entschieden, unsere Türen aufzumachen. Die Hilfsbereitschaft von Privaten ist groß!“

Hohe Inflationsrate, explodierende Preise

So wie auch das Mitgefühl: Die Situation in der Republik Moldau ist speziell, hier gibt es mit Transnistrien ebenso ein abtrünniges, von Russland gestütztes Gebiet. „In der Republik Moldau haben sie das Gefühl, sie könnten die Nächsten sein. Gleichzeitig haben sie ihre Arme ausgebreitet, obwohl sie selbst von einer ökonomischen Krise betroffen sind – mit einer Inflationsrate von 27 Prozent und explodierenden Gas- und Essenspreisen“, erklärt Drumel.

Bernhard Drumel, CEO von Concordia, (r.) und sein Team heißen Flüchtlinge an der moldauisch-ukranischen Grenze willkommen. Foto: Concordia

Concordia unterstützt daher auch die Flüchtlingshelfer – etwa bei der Anschaffung von Holz, Essen oder Gewand. Viele Ukrainer kommen mit nichts als dem nacktem Hemd – bei winterlichen minus 15 Grad.

Zwischen Schockstarre und Dankbarkeit

Der Schock der Geflüchteten sitzt tief: „Ganz am Anfang, wo wir zum Grenzübergang gekommen sind, war ich sehr ergriffen: Es war ganz ruhig. Da sind Leute sieben Stunden gestanden und niemand hat sich aufgeregt. Sie waren dankbar, dass sie einen Tee oder eine Decke bekommen haben“, erinnert sich Drumel, der selbst in Palanca vor Ort war, und erzählt: „Es war kalt, ein harter Winter. Einige von ihnen konnten wir in unseren Häusern unterbringen und dann ist es losgebrochen: Zuerst haben die Frauen zu weinen begonnen und am nächsten Tag die Kinder. Die Annahme ist, dass du funktionierst, wenn du auf der Flucht bist. Du schaust nicht rechts, nicht links, sondern nur, dass du über die Grenze kommst.“

Pater Markus Inama bei einem Hausbesuch in einer der Mahalas in Sofia, Bulgarien. Foto: Concordia

Bei Concordia bekommen Hilfsbedürftige Güter, Unterkunft und psychosoziale Betreuung. Das Ziel der Stiftung: Kindern und Jugendlichen ein selbstbestimmtes Leben zu geben und ihnen Chancen zu ermöglichen, etwa durch Bildung. Drumel: „Wir haben jetzt in unseren Zentren Kinder, die traumatisiert sind von häuslicher Gewalt und sexueller Gewalt zusammen mit Kindern, die traumatisiert sind vom Krieg. Und trotzdem spielen sie miteinander. Vielleicht braucht es eben diese Normalität.“

Was es noch benötigt: Wärme, Menschlichkeit und Solidarität. Und: „Das Beste ist es derzeit, Geld zu geben. Wir können sehr viel vor Ort kaufen und können damit auch die lokale Wirtschaft stärken“, appelliert Drumel.

Ein Großspender von Concordia ist das Stift Klosterneuburg, das vergangene Woche im Rahmen eines Benefizkonzerts rund 3.000 Euro für die Organisation gesammelt hat. Chorherr Anton Höslinger ist stolz auf die Kooperation: „Wir als Stift Klosterneuburg schätzen uns glücklich, dass wir schon 22 Jahre als Partner bei dieser Unterstützung mithelfen dürfen. Wir wollen ein Zuhause schaffen für die armen Menschen in diesen Ländern.“

Concordia setzt sich für Kinder, Jugendliche und alte Menschen in der Republik Moldau, in Rumänien, Bulgarien und dem Kosovo ein. Mehr Informationen zur Stiftung:

