Einsatzreiches Wochenende für die FF Klosterneuburg.

Am Samstag musste die Feuerwehr Klosterneuburg ein in einer Wohnung eingeschlossenes Kind befreien. Besonders brenzlig: Auch das Mittagessen stand in der Wohnung am aufgedrehten Herd. Der Hausbesitzer reagierte geistesgegenwärtig und schaltete die Stromzufuhr zur Wohnung ab. Die FF-Einsatzkräften verschafften sich Zutritt zur Wohnung über die geöffnete Terrassentüre. Dazu wurde die Teleskopmastbühne in Stellung gebracht. Schon nach ein paar Minuten konnte die besorgte Mutter ihr Kleinkind unverletzt in die Arme nehmen.

Bereits drei Stunden nach der Türöffnung in der Skallgasse wurde die Feuerwehr Klosterneuburg erneut zu einem Einsatz alarmiert. Auf der Wienerstraße in Fahrtrichtung Wien hatte ein Kleinlastkraftwagen nach einem Auffahrunfall Betriebsmittel verloren. Diese wurden mittels Ölbindemittel gebunden.

Kurz vor Mittag wurden beide Züge der Feuerwehr Klosterneuburg zu einer "Person in Notlage" alarmiert. In einem Mehrparteienwohnhaus in der Agnesstraße konnte eine verletzte Dame die Wohnungstüre aus eigener Kraft nicht mehr öffnen.

Da sich aber in der Wohnung ein gekipptes Fenster befand, konnte über eine Leiter rasch eingestiegen werden. Der anwesende Notarzt versorgte die Dame und die Einsatzkräfte der Feuerwehr Klosterneuburg unterstützten das Rote Kreuz beim Abtransport der Verletzten. Nach einer halben Stunde rückten die Einsatzkräfte wieder ein.

Kurz bevor die Kameraden das Feuerwehrhaus verlassen wollten, ertönte der Alarmpager erneut. Bei der Bushaltestelle am Weidlinger Bahnhof begann laut einem Anrufer ein Müllbehälter zu brennen. Nach Ankunft der Einsatzkräfte konnte der Brand rasch lokalisiert und mit einem Rohr abgelöscht werden. Danach wurde der Müllbehälter mit der Wärmebildkamera überprüft. Nach rund zwanzig Minuten war auch dieser Einsatz beendet.