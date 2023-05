Jubel und Schweiß beim Weidlinger Entenrennen

Am vergangenen Sonntag wurde in Weidling viel gejubelt und eifrig mitgefiebert. Das Formel 1 Rennen war dafür aber mit Sicherheit nicht verantwortlich. Die Pfadfindergruppen Klosterneuburg Weidling und Kierling/Gugging veranstalteten zum 22. Mal das große Entenrennen. Und dabei wurde nicht bloß ein Rekord gebrochen.

Ab 13 Uhr versammelten sich nach und nach die Menschen im Startbereich, um entweder ihre Veteranen vergangener Rennen anzumelden oder eine Newcomer Ente zu erwerben. Die geplante Startzeit von 14 Uhr musste wegen des großen Andrangs um 15 Minuten nach hinten verschoben werden. Diese Zeit wurde aber nicht verschwendet. Noch während der Anmeldephase, wurden einige ganz besondere Enten versteigert. Unter anderem eine XXL Königsente, welche für satte 200 Euro den Besitzer wechselte.

Nach einem gemeinsamen Countdown gab Christoph Kaufmann um 14.15 Uhr den Startschuss und die Enten wurden auf die Reise geschickt. Zu diesem Zeitpunkt war der erste Rekord bereits gebrochen. Insgesamt kämpften dieses Jahr 1885 Enten um den Sieg.

Heuer wurden neue Rekorde aufgestellt

„Wir hatten dieses Jahr definitiv einen neuen Rekord an Teilnehmern aber auch an Besuchern allgemein“, freute sich Johannes Gatterer von den Pfadfindern Weidling nach dem Rennen. Mit dem Startschuss setzten sich neben den Enten auch die Besucherinnen und Besucher in Bewegung und verfolgten den Schwarm entweder direkt im Bach, wobei hier vor allem die Kinder ihren Spaß hatten, oder auf dem Weg entlang des Weidlingbaches. Beim Zwischenziel in der Weidlinger Furt, versperrte ein Gitter den Enten den Weg. Die erste Ente erreichte dieses, knapp 20 Minuten nach dem Start. Die Menschen sammelten sich um die Furt, um auch den zweiten Start nicht zu verpassen. Um 14. 45 Uhr, nachdem alle Enten den ersten Teil der Strecke hinter sich gebracht hatten, wurde das Gitter angehoben und das Rennen startete in die zweite Phase. Mit Blick auf die letzten Meter bot sich den Zuschauenden noch ein Kopf an Kopf Rennen, bei dem sich eine weiße Fußball-Ente schlussendlich durchsetzen, und nach 58 Minuten das Rennen für sich entscheiden konnte.

Preise gab es für die ersten 25 Plätze, sowie für die besten zehn des Mitmachspiels. „Es ist großartig gelaufen. Die letzten drei Wochen vor dem Rennen sind zwar immer sehr anstrengend aber es ist immer belohnend, wenn dann alles gut funktioniert“, meint Johannes Gatterer, der das Rennen kommentierte im Nachhinein. Das Mitmachspiel, bei dem man kreative Fotos die mit dem Thema „Ente“ zu tun haben vorab, oder am Tag des Rennens einschicken konnte, kam bei den Besucherinnen und Besuchern gut an. Eine Jury wählte aus den zahlreichen Einsendungen die zehn besten und kreativsten Fotos aus. Von gebratener Ente bis hin zu ausgefallenen Ganzkörper Kostümen war alles dabei. Zusätzlich gab es hier vermutlich den nächsten Rekord. Die sechs Monate alte Antonia Wohlmut, erlangte den achten Platz und wurde somit wahrscheinlich die jüngste Teilnehmerin mit einer Top Ten Platzierung aller Zeiten. Der erste Platz allerdings ging an Zoe Brummer. Dafür erhielt sie einen Gutschein für Bastelmaterial, sowie einen für das Happyland Klosterneuburg.

Auszeichnung der Weidlinger Star-Enten

Anschließend ging es zur großen Siegerehrung des 22. Entenrennens. Die Plätze 25 bis zehn erhielten jeweils kleine bis mittelgroße Sachpreise und eine Urkunde. Für höher platzierte gab es einige Gutscheine, unter anderem für das Happyland Klosterneuburg und die „Kletterei“. Auch einige Klosterneuburg Gutscheine, die bei vielen Geschäften im Ort einlösbar sind, waren dabei. Die Hauptpreise allerdings, waren ein Fahrrad der Firma „Woom“ und ein Küchengutschein im Wert von 1.000 Euro.

Der Dieger des 22. Entenrennens durfte sich über ein neues Fahrrad der Firma "Woom" freuen. Foto: NÖN, Wollmann

Im Anschluss an die Siegerehrung konnte noch in Ruhe etwas gegessen und getrunken werden. So fand der Sonntagnachmittag nach dem anstrengenden Event noch einen gemütlichen Ausklang.

