100 Gruppen: ÖVP/FPÖ bekennt sich zum Ausbau des ISTA Klosterneuburg

„Ausbau und Weiterentwicklung des ISTA Klosterneuburg im Rahmen der ,Art.15a-Vereinbarung‘ mit dem Ziel von 100 Forschungsgruppen und 1.000 Mitarbeitern“: Das ist eines der Ziele, das sich ÖVP und FPÖ für die nächsten fünf Jahre steckt. Damit bestätigt die neue Landesregierung den Masterplan 2026, der im Jahr 2012 beschlossen wurde.

Konkret heißt das: Das ISTA wird weiter wachsen. „Mit 2026 wird der Campus bereits etwa 90 Forschungsgruppen beherbergen. Das sechste Laborgebäude, das Moonstone Building, eröffnen wir diesen Juni, in dem auch ein Seminarzentrum untergebracht ist“, erklärt ISTA-Sprecher Florian Schlederer. Ein Science Center ist derzeit für 2025 in Planung. Hier soll Wissenschaftsvermittlung stattfinden: Workshops für Schulklassen und Lehrerinnen und Lehrer sowie Science Exhibitions für Besucherinnen und Besucher. Außerdem vorgesehen: das siebte Laborgebäude als weiteres bauliches Großprojekt.

Masterplan bis 2036 steht

Und expandiert wird auch darüber hinaus. 2021 haben Bund und Land eine neuerliche 15a-Vereinbarung getroffen – diesmal bis zum Jahr 2036. „Bis 2036 wird sich das ISTA verdoppeln, sowohl in Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von derzeit knapp über 1.000 auf über 2.000 und in Forschungsgruppen von derzeit 75 auf 150“, blickt der ISTA-Sprecher in die Zukunft. Entsprechend führt sich die Campus-Erweiterung mit mehreren neuen Laboreinrichtungen und Büroräumlichkeiten fort.

Schlederer: „So schaffen wir Platz für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch für neue Forscherinnen und Forscher und deren Infrastruktur-Bedürfnisse – möglicherweise forschen sie in Wissenschaftsgebieten und mit Methoden, die heute noch gar nicht existieren.“ Wie es nach 2036 weitergeht, wird in den nächsten Jahren Thema sein: Die nächste Institutsevaluierung soll 2026 stattfinden.

Das ISTA bringt Wissenschafterinnen und Wissenschaftler sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus über 80 Ländern zusammen, um gemeinsam bahnbrechende Forschung zu betreiben.“ Florian Schlederer, ISTA-Sprecher

Wichtig für die Zukunft: Dass sich die ÖVP-FPÖ-Koalition im Land hinter den Ausbau stellt. „Es ist eine Bekräftigung des Erfolgsmodells ISTA: Eine gut ausgestattete österreichische Leuchtturm-Institution der internationalen Grundlagenforschung basierend auf Internationalität, Unabhängigkeit, Exzellenz und interdisziplinärem Forschungsdrang“, betont der Sprecher.

Zuletzt hat das ÖVP-FPÖ-Arbeitsübereinkommen für viel Kritik gesorgt. Und wie wird das, vor allem die Beteiligung der wissenschaftsskeptischen FPÖ am Maria Gugginger Campus gesehen? Schlederer unterstreicht: „Das ISTA bringt Wissenschafterinnen und Wissenschaftler sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus über 80 Ländern zusammen, um gemeinsam bahnbrechende Forschung zu betreiben. Unser Auftrag besteht darin, der Menschheit mit neugiergetriebener Forschung zu helfen, die nächste Generation wissenschaftlicher Führungskräfte auszubilden und Wissenschaftsverständnis in der Gesellschaft zu fördern. Diese Prinzipien haben uns bisher erfolgreich geleitet und wir werden sie weiterhin verfolgen.“

