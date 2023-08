Mehr biologische Vielfalt in Siedlungsräumen Klosterneuburgs

Der Siedlungsraum als wertvoller Lebensraum für Fauna und Flora steht vor Herausforderungen. Naturnahe Grünräume mit Strukturelementen bieten eine artenreiche Umgebung. Dennoch sind viele früher häufige Arten sowohl in Siedlungsgebieten als auch in Agrarlandschaften seltener geworden. Europaweit zeigt sich ein besorgniserregender Trend.

Vizebürgermeister Roland Honeder (VP) sorgt sich um Blumen, Bienen und Vögel: „Die Brutpaarzahlen von Vögeln in Offenland- und Agrarlebensräumen sind in den letzten 20 Jahren um 40 Prozent zurückgegangen. Die Ursachen liegen in einem Strukturrückgang und dem Verlust von samentragenden Pflanzen in siedlungsnahen Grünräumen, Gärten und Parks. Hinzu kommt der dramatische Rückgang fliegender Insekten um 75 Prozent in Europa seit Ende der 1980er Jahre, der unter anderem auf den Verlust von Biotopen und Strukturen zurückzuführen ist und die wichtige Bestäubungsleistung mindert. Eine der vielen Ursachen ist die häufige Mahd von Wiesen.“

Wohnhausanlage Weidlingerstraße als Startpunkt für Artenvielfalt

Um dieser Problematik entgegenzuwirken, startete das Projekt „Ökosystem Siedlung" mit dem Ziel, Maßnahmen zur Unterstützung der Biodiversität in Wohnsiedlungen in Zusammenarbeit mit den interessierten Bewohnerinnen und Bewohnern zu erarbeiten und umzusetzen. Die Förderung einer biodiversitätsreichen Vegetation trägt nicht nur zur Erhaltung der Artenvielfalt bei, sondern steigert auch den Erholungswert und die Kühlungsleistung der grünen Infrastruktur. Schon vor drei Jahren begann das Forschungsprojekt in der Wohnhausanlage der Stadtgemeinde in der Weidlingerstraße 41. Unterstützt wurde das Projekt vom Bundesministerium für Klimaschutz- und Umwelt.

„In der Stadt müssen wir verstärkt den Fokus auf die Förderung der Biodiversität legen, um den Verlust wertvoller Tier- und Pflanzenarten zu stoppen. Auch der Siedlungsraum bietet großes Potenzial, diese Entwicklung umzukehren“, berichtet Umweltgemeinderat Stadtrat Leopold Spitzbart (VP). Honeder ergänzt: „Wir setzen auf regionaltypische, klimatisch angepasste Pflanzen, um eine natürliche Eigenentwicklung zu fördern. Außerdem verbinden wir einzelne Lebensraumelemente wie Hecken oder Baumreihen großräumig über Grundstücksgrenzen hinweg, um den Grünraum zu vernetzen und wichtige Wanderkorridore für Tierarten zu schaffen."

Das Projekt umfasste eine Bestandserhebung sowie partizipative Vor-Ort-Begehungen, um Ziel- und Schirmarten für die Grünräume der Pilot-Wohnhausanlagen in der Weidlingerstraße festzulegen. Anschließend wurden fördernde Maßnahmen erarbeitet. Die Planung und Umsetzung der biodiversitätsfördernden Maßnahmen erfolgte in enger Zusammenarbeit mit den Bewohnerinnen und Bewohnern, um alle interessierten Personen in die Umgestaltung einzubinden. Prozessbegleitende Begehungen zur Naturerfahrung und -wahrnehmung trugen dazu bei, die Wertschätzung der Artenvielfalt zu stärken.

Kleine Oasen für Vögel

In der Siedlungsanlage Weidlingerstraße 41 wurde Blühwiesen angelegt, mehrere Naturhecken mit regionalen ökologisch wertvollen Pflanzenarten ausgepflanzt, Trinkplätze für Vögel errichtet sowie Obstbäume und Beerensträucher gesetzt.

Honeder und Spitzbart sind sich einig: „In den letzten Jahren haben wir viele Maßnahmen gesetzt um dem Artensterben in Klosterneuburg entgegenzuwirken. So wurde die Wiesenmahd den Bedürfnissen der Tierwelt angepasst, wir haben Bienenwiesen angelegt und in allen Parks Nützlingshotels aufgestellt. Mit dem Projekt „Ökosystem Siedlung" setzen wir wieder eine Initiative zur Förderung der Biodiversität und tragen dazu bei, die Lebensqualität und den Erhalt der Naturvielfalt in urbanen Räumen zu bewahren.“