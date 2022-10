Nobelpreisträger Zeilinger prägte das ISTA

Schon lange wurde er als Kandidat gehandelt, jetzt hat es geklappt: Der österreichische Quantenphysiker Anton Zeilinger wird mit dem Physik-Nobelpreis ausgezeichnet.

Auszeichnung Physik-Nobelpreis für Anton Zeilinger

Seine Experimente sind international bahnbrechend. Dank Zeilinger ist Österreich zu einem der weltweiten Zentren der Quantenforschung geworden. Und auch in Niederösterreich hat der 77-Jährige die Forschungswelt maßgeblich mitbestimmt: Er formulierte die Gründungsidee des Institute of Science and Technology Austria (ISTA).

„Nicht nur die wissenschaftliche Exzellenz verbindet Anton Zeilinger mit dem ISTA. Ohne ihn würde das Institut nicht existieren“, würdigt das Forschungszentrum den Neo-Nobelpreisträger. Es war Zeilinger, der beim Technologieforum Alpbach vorschlug, ein Institut für Spitzenforschung in Österreich zu etablieren.

Mit dem ISTA in Maria Gugging wurde diese Idee im Jahr 2009 schließlich Realität. Auch dank Zeilingers Arbeit als stellvertretender Vorsitzender des ISTA-Kuratoriums, ein Amt, das er ab 2006 für zehn Jahre innehatte. 2016 legte er diese Position aufgrund seiner Präsidentschaft in der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) nieder.

„Die Anerkennung ist nicht nur für Antons Arbeit überfällig, sondern auch für die österreichische Wissenschaft von Bedeutung.“ Thomas Henzinger ISTA-Präsident

Als Ehrenmitglied des Kuratoriums berät der Quantenphysiker das Maria Gugginger Institut, dessen Gründungsvater er mit Recht genannt werden darf, weiterhin. Der heutige Vorsitzende Claus Raidl erinnert sich zurück an den Beginn: „Am Tag vor der offiziellen Eröffnung des ISTA-Campus im Juni 2009 kamen unzählige Neugierige zur Eröffnungsfeier. Anton Zeilinger hielt mit einzigartiger Verstandesschärfe und Humor eine Kindervorlesung mit dem Titel ,Von den Sternen bis zu den kleinsten Teilchen – Wir entdecken die Welt‘. Sein verspielter Zugang zur Wissenschaft reißt seit jeher die Menschen mit, egal wo, egal wer.“

Der verspielte Zugang basiert auf der eigenen Faszination. In der Anfangsphase seiner Karriere sei Zeilinger öfters gefragt worden, wofür das gut sein solle. Gegenüber der APA betont Zeilinger: „Ich kann ihnen ganz stolz sagen: Das ist für nichts gut. Das mache ich nur aus Neugierde.“ Und: „Man muss seinen Spinnereien ein bisschen vertrauen.“

Damit ist der gebürtige Oberösterreicher gut gefahren. Gemeinsam mit dem französischen Physiker Alain Aspect und dem US-Physiker John F. Clauser wird Zeilinger unter anderem für Experimente mit verschränkten Photonen geehrt.

Das ISTA gratuliert allen drei Ausgezeichneten. ISTA-Präsident Thomas Henzinger: „Der Nobelpreis ist die prominenteste Auszeichnung in der internationalen Wissenschaft. Diese Anerkennung ist nicht nur für Antons richtungsweisende Arbeit überfällig, sondern auch für die österreichische Wissenschaft von enormer Bedeutung.“

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, selbst Klosterneuburgerin, unterstreicht die besondere Beziehung zu NÖ, speziell zum ISTA: „Anton Zeilinger war einer der entscheidenden Ideengeber und Initiatoren für unser Exzellenz-Institut. Er kann zurecht als einer der Gründerväter dieser weltweit anerkannten Einrichtung bezeichnet werden. Unser Bundesland verdankt ihm sehr viele wichtige Impulse und Anregungen auf dem Weg zum Wissenschafts- und Forschungsland.“

Am 10. Dezember, dem Todestag von Alfred Nobel, wird der Österreicher den Preis in Stockholm entgegennehmen.

