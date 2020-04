Die Staatsanwaltschaft ist auf der Suche nach Hinweisen zu einem Einbrecher, der am Donnerstag, 5. März in ein Wohnhaus in Klosterneuburg eingestiegen ist. Bei seinem Einbruch hat der Täter Bargeld, Schmuck und Uhren mitgehen lassen. Es entstand ein Gesamtschaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

Die Staatsanwaltschaft veröffentlichte nun ein Fahndungsfoto. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Klosterneuburg unter der Telefonnummer 059133-3220 erbeten.