FSJ in Klosterneuburg: Pause und berufliche Orientierung

Seit 2012 gibt es in Österreich die Möglichkeit, ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) zu absolvieren. In diesen zehn Jahren hat sich die Teilnehmer daran zu einem fixen Bestandteil der Teams des Roten Kreuzes und im Pflege- und Betreuungszentrum Klosterneuburg – Agnesheim – etabliert.

„Gleichzeitig sind bis zu zwölf Jugendliche aktiv“

Der Einsatz im Rettungsdienst ist seit 2015 möglich und hier war die Bezirksstelle Klosterneuburg eine der ersten Dienststellen in NÖ, die eine entsprechende Stelle geschaffen hat.

„Seither hat sich das FSJ bei uns fest etabliert. 4 mal jährlich starten bei uns bis zu 4 FSJ-Absolventen und Absolventinnen. Gleichzeitig sind also bis zu zwölf Jugendliche aktiv“, erklärt Peter Schwaiger, Verantwortlicher für das FSJ an der Bezirksstelle Klosterneuburg. Insgesamt haben etwa 60 junge Menschen ihr FSJ – dieses dauert zehn Monate – beim Rettungsdienst oder in den Gesundheits- und sozialen Diensten des Roten Kreuzes absolviert.

Diese zehn Monate werden vom Staat als Zivildienst angerechnet. Dies ist somit einer der Beweggründe, für junge Männer, ein FSJ zu machen. „Der Rest sind junge, meist weibliche BewerberInnen, die sich beruflich orientieren und herausfinden möchten, ob eine Tätigkeit im Gesundheitswesen für sie in Frage kommt. Nicht wenige unserer FSJ-Absolventen starten direkt aus dem FSJ in ein Medizinstudium“, berichtet Schwaiger von einem weiteren Beweggrund.

Lernen Verantwortung zu übernehmen

Einer, der gerade sein FSJ beim Roten Kreuz absolviert, ist Maximilian Marada. „Im FSJ habe ich gelernt Menschen zu helfen und Verantwortung zu übernehmen“, zieht er ein erstes Fazit über sein freiwilliges Jahr im Dienste des Roten Kreuzes Klosterneuburg.

Eine andere Institution, bei der man in der Babenbergerstadt sein FSJ leisten kann, ist das Agnesheim. Hier sind derzeit vier junge Menschen, die noch bis Ende Juli dort ihr FSJ verbringen. Eine davon ist Betty Rosigkeit.

Die Zeit und die Gespräche mit den Bewohnern – wie etwa Hildegard Koch – werden Betty Rosigkeit, die gerade ihr FSJ im Agnesheim absolviert, wohl am meisten fehlen. Foto: Agnesheim

„Ich habe mich für das Freiwillige Soziale Jahr entschieden, weil ich nach der Schule noch keine Entscheidung über meine Berufswahl treffen wollte. Ich freue mich den Gesundheits-, Pflege- und Sozialbereich kennenzulernen und darin einen Einblick zu bekommen, was so in der Schule nie möglich gewesen wäre. Ich habe so viele liebe Menschen kennengelernt, von denen man aufgrund ihres hohen Alters noch so viel mitnehmen kann. Ich bin froh diese Zeit im PBZ Klosterneuburg verbracht zu haben und würde es nicht missen wollen“, blickt Rosigkeit auf ihre Zeit im Agnesheim zurück.

Aber nicht nur sie wird vielleicht den ein oder anderen vermissen, es ist auch umgekehrt. „Die jungen Menschen, die im PBZ Klosterneuburg ihr FSJ absolvieren, sind aus dem Haus und dem Alltag der Bewohner nicht mehr wegzudenken. Die Mitarbeiter wissen um das Engagement der jungen Freiwilligen und schätzen deren Unterstützung sehr. Gerade in Zeiten der Pandemie war die zusätzliche Betreuung für unsere Bewohner eine große Hilfe.

Im Fokus des FSJ liegen weniger pflegerische oder hauswirtschaftliche Tätigkeiten, sondern Gesprächsführung, Einzelbetreuung, Mithilfe bei Aktivitäten der Alltagsbegleitung, gemeinsame Spaziergänge, vorlesen und vieles mehr. Die Bewohner freuen sich immer sehr über den ,frischen Wind’ und der Abschied fällt meist schwer“, weiß man im Agensheim. Allerdings sind manche Abschiede nicht für immer: So mancher kehrt in den Pflegeberuf zurück.

